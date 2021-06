Ce au făcut Gică Popescu și Gică Hagi la primul meci Euro 2020 din România. Frumos!

Gică Popescu și Gheorghe Hagi, nedespărțiți în tribunele Național Arena la primul meci organizat de România din istoria Campionatului European. Nostalgici, foștii mari jucători ai Generației de Aur au depănat amintiri din vremurile în care echipa națională scotea în stradă zeci de mii de oameni prin reușitele sale: ”Parcă lumina vine peste noi!”. Imaginea pe care a postat-o fostul căpitan al Barcelonei este cu adevărat impresionantă.

La aniversarea a 60 de ani de la prima ediție a Campionatului European, UEFA a stabilit ca meciurile de la turneul final să se dispute în 11 țări. Inițial, Euro 2020 ar fi trebuit să aibă loc în 12 orașe diferite, însă din cauza faptului că două dintre ele nu au putut oferi garanții în privința prezenței spectatorilor în tribune, forul fotbalistic european a exclus de pe listă Dublinul (Irlanda) și Bilbao (Spania).

Astfel, partidele prevăzute la Dublin se vor juca la Londra și Sankt Petersburg, iar cele din Bilbao vor avea loc la Sevilla. Printre cele 11 orașe în care se vor disputa meciurile de la Euro 2020 se află și Bucureștiul. Arena Națională va găzdui 4 partide: trei în faza grupelor și una în optimi. Tot în Capitala României a avut loc și tragerea la sorți pentru turneul final. Iată grupele:

Grupa A (Roma/ Baku): Turcia, Italia, Țara Galilor, Elveția

Grupa B (Copenhaga/ Sankt Petersburg): Danemarca, Finlanda, Belgia, Rusia

Grupa C (Amsterdam/ București): Țările de Jos, Ucraina, Austria Macedonia de Nord

Grupa D (Londra/ Glasgow): Anglia, Croația, Scoția, Cehia

Grupa E (Sevilla/ St. Petersbrg): Spania, Suedia, Polonia, Slovacia

Grupa F (Munchen/ Budapesta): Ungaria, Portugalia, Franța, Germania

Gică Popescu este consilier al primului ministru pe probleme legate de organizarea Campionatului European la București. Atât în calitatea sa oficială, cât mai ales în cea de iubitor al sportului rege, fostul fotbalist al Barcelonei a fost prezent pe Arena Națională la primul meci din istorie pentru România în cadrul unui turneu final. A fost însoțit de bunul său prieten și fost coleg de națională Gică Hagi.

Fostul căpitan al Barcelonei a postat o fotografie sugestivă din timpul primei partide disputate pe Arena Națională, cea dintre Austria și Macedonia de Nord (3-1).

”Am participat aseara la primul meci organizat de România la un astfel de nivel. Am stat cu Gică Hagi, ne-am amintit de toate turneele finale la care am jucat. Am facut multe fotografii. Postez pe aceasta, in care parca lumina vine peste noi!”, a scris fostul internațional pe pagina sa de socializare.