Politicianul care are curaj să îl ironizeze pe Vladimir Putin în faţa întregii lumi. Gluma despre preşedintele rus a devenit virală: „Nu vă faceți griji. Suntem o națiune pașnică”

Tensiunile dintre Europa și Rusia lui Vladimir Putin par să se adâncească, iar scandalul iscat dincolo de ocean prin declarațiile lui Donald Trump fac înconjurul lumii. În acest context recentele declarații ale unui politician care are curaj să îl ironizeze pe Vladimir Putin în faţa întregii lumi, pun într-o cu totul altă lumină aspirațiile liderului de la Moscova. Citește mai departe și află cine este politicianul care are curaj să îl ironizeze pe Vladimir Putin.

Fostul președinte mongol contestă afirmațiile istorice distorsionate ale șefului Kremlinului în cadrul unei discuții cu Tucker Carlson. Fostul președinte al Mongoliei a aruncat în umbră afirmația lui Vladimir Putin, într-un interviu potrivit căreia Ucraina a făcut întotdeauna parte din imperiul rus.

Mongolia de astăzi a fost ea însăși sub jugul rusesc pentru o mare parte din secolul XX, fiind un satelit comunist controlat de Uniunea Sovietică. Dar cu mult înainte de această dată, așa cum a subliniat fostul președinte Tsakhia Elbegdorj, mongolii au condus cel mai mare imperiu de pământ din istorie, inclusiv Rusia de astăzi.

Liderul de la Kremlin a fost criticat pe scară largă pentru afirmațiile confuze din punct de vedere istoric făcute în interviul de două ore cu jurnalistul american Tucker Carlson la Moscova săptămâna trecută. Pentru Putin, aceasta a fost o dovadă a statalității rusești care datează din secolul al IX-lea, dar istoricii au pus la îndoială interpretarea sa, subliniind că „ar putea fi văzută în egală măsură ca o dovadă a primatului Kievului asupra Moscovei medievale timpurii”.

În afirmațiile sale, mai spun istoricii, au mai apărut și alte date eronate, aceștia spunând că, de fapt, Vladimir Putin a uitat să menționeze că, pentru o mare parte din perioadă, Moscova, Kiev și Novgorod au căzut sub stăpânirea Imperiului Mongol, care, la apogeul său din secolul al XIII-lea, sub conducerea lui Genghis Khan și a urmașilor săi, se întindea pe o distanță de peste 9.000 de kilometri de-a lungul Eurasiei, mult mai mare ca mărime decât au atins vreodată imperiile rus sau sovietic.

Fostul președinte mongolez, Elbegdorj, în vârstă de 60 de ani, a fost unul dintre liderii revoluției din 1990 care a pus capăt regimului comunist și a ocupat atât funcția de prim-ministru, cât și pe cea de președinte al Mongoliei independente.

Susținătorii îl numesc „vrabia de aur a democrației”, iar Tsakhia Elbegdorj a fost extrem de vocal în sprijinul său pentru Ucraina.

After Putin’s talk. I found Mongolian historic map. Don’t worry. We are a peaceful and free nation🌏 pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK

— Mongol Tsakhia ELBEGDORJ (@elbegdorj) February 11, 2024