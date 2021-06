”Poarta către o altă lume” din România pe care trebuie să o vizitezi. Unde se află, de fapt

Sunt pline de mister, au săli decorate cu formațiuni de calcar și gheață, iar lăcașurile subterane cu ape pe sub munți abundă de legende și frumusețe.

”Poarta către o altă lume” din România pe care trebuie să o vizitezi

Până în prezent, pe teritoriul României au fost descoperite peste 12.000 de cavități subterane. Conform statisticilor Uniunii Naționale de Speologie, țara noastră a fost considerată, în 1989, ca având cea mai mare diversitate de peșteri din lume, iar multe dintre ele ocupă poziții de top în clasamentele mondiale.

Peștera Scărișoara

Are 4.000 de ani, iar în părțile cele mai solide, blocul de gheață atinge 20 metri grosime. Se găsește în Apuseni, la 1.165 m altitudine și are unul dintre cei mai vechi și mai mari ghețari din Europa. Intrarea se face pe o scară abruptă de metal, care duce într-un mic hol subteran. În acest loc, chiar și vara, la 30 grade C există zăpadă. Există acolo inclusiv o biserică, decorată cu peste 100 de stalagmite de gheață.

Peștera are o lungime de 720 m și o adâncime de 105 m. Ea a fost menționată prima dată în 1863 de exploratorul austriac Arnol Schmidl. A fost cercetată mai în amănunt de omul de știință Emil Racoviță, care a spus că peștera s-a format din perioada Jurasicului, în urmă cu 150 milioane de ani.

Peștera Limanu

Este considerată o poartă către lume. Situată la doar câțiva kilometri de Mangalia, în pântecele unui deal, ea mai este denumită și La Icoane. Localnicii au spus că grota este o poartă către lumea de dincolo și că cei care se apropie de gura de intrare aud niște vaiete înfricoșătoare.

O altă legendă vorbește despre faptul că peștera ar avea o ieșire către Bulgaria și Turcia, lucru neconfirmat însă de observațiile din teren. Grota are 4 km lungime, dar speologii au reușit să cerceteze numai 3,6 km. Resturile de ceramică care s-au descoperit la fața locului au indicat că galeriile ar fi fost folosite de vechii locuitori ai cetății Callatis, în urmă cu aproape două milenii.

Peștera Vântului

Este considerată cea mai lungă din țară și este situată în Munții Pădurea Craiului. Labirintul ei subteran depășește 50 km, iar primii 500 m au fost descoperiți în anul 1957 de Bagameri Bela, fondatorul Clubului Speologilor Amatori Cluj, care a devenit administratorul peşterii.

După 10 ani, 15.000 m. de galerii subterane au fost date la iveală, iar după ce s-a descoperit și ultima galerie, lungimea peşterii a ajuns la 52.000 m.

Această peșteră s-a format în urmă cu 200 de milioane de ani și are trei niveluri. Parcurgerea întregului labirint durează cel puțin opt ore.