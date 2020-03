PLUS și USR, moment critic. Cele două formațiuni, la un pas de ruperea alienței

În orice țară democrată alianțele politice au fost și vor fi lucrurile care întăresc partidele politice, dar există și momente în care disensiunile sau chiar lipsa unei viziuni comune ajunge să destrame respectivele alianțe.Oare este cazul și alianței USR-PLUS:

După ce au primit un suport nesperat din partea PNL-ului prin anunțul susținerii candidaturii lui Nicușor Dan la fotoliul de primar al capitalei, și după ce au încercat să-și negocieze un loc în noul guvern liberal, condus de Florin Cîțu, dar, deocamdată fără succes, acum se pare că au apărut disensiuni în interiorul alianței. Lucrurile acestea au ieșit la iveală, mai aprofundat, după ce Vlad Voiculescu, parte importantă a acestei alianțe, a postat ieri pe contul său de facebook un text în care se disculpă și încearcă să explice că nu el a fost ”vocea” care ar fi cerut dizolvarea acestei alianțe.

”Citesc în presă ca PLUS ar fi discutat/cerut ruperea Alianței. Nici gând. Am cerut colegilor de la USR funcționarea Alianței. Am cerut ca orice negociere cu PNL să fie făcută doar în Alianță (nu de către unul dintre partide sau de către vreun candidat independent), atât timp cât avem o alianță. Nu cred că am cerut prea mult. De ce eu unul vreau să continue Alianța USR PLUS și să funcționăm deja că un partid?

E simplu: forța politică constituită din USR și PLUS este singura care poate opri un nou dezmăț, o nouă ciumă, de data asta de altă culoare. Nu am intrat în bâlciul ăsta numit politică pentru vreo funcție. Nu am nevoie de politică, nici eu, nici ceilalți aproape 20.000 de membri PLUS. Vreau doar că timpul și energia investite aici – în Alianță USR PLUS în ultimul an și jumătate – să conteze. Și nu vreau să am nimic de-a face cu felul în care s-a făcut politică până acum. Poate astăzi e destul să ne dorim să scăpăm de PSD. Mâine ne vom întreba cum am putut să cerem atât de puțin de la noi înșine.”, a scris Vlad Voiculescu.