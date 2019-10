Plecări în masă de la PRO TV. Cei mai importanți șefi ai site-urilor au părăsit compania

Schimbările din această toamnă de la PRO TV nu vizează doar partea de televiziune a companiei. Au fost semnalate plecări în masă de la PRO TV și anunțul potrivit căruia și câțiva șefi ar urma să își părăsească posturile a venit în mod neașteptat.

Plecări în masă de la PRO TV

Se anunță câteva schimbări importante în cadrul companiei, potrivit paginademedia.ro. Luna octombrie a debutat cu o surpriză la nivel media, pentru că e vorba de oameni grei din cadul PRO TV. Aceștia dețin funcții de conducere editorială în zona de digital, pe diverse site-uri ale companiei.

Mai exact, de la ȘtirileProTV.ro va pleca Rocsana Mihaloni, content manager. A renunțat la poziția pe care o deținea chiar pe 1 octombrie 2019. A lucrat aproape 12 ani în cadrul PRO TV, iar în ultimii 3 ani a fost șefă a site-ului de știri.

Ce șefi ai site-urilor au părăsit compania?

Va mai pleca și Georgiana Dulgheru, care a fost EOD (editor of the day) la ȘtirileProTV. Și aceasta are în spate ani grei de PRO TV, pentru că a coordonat timp de 6 ani site-uri precum procinema.ro sau sport.ro. În 2013, a devenit Editor of the Day.

De asemenea, cu câteva săptămâni în urmă, și Andi Badea a părăsit postul de editor. A lucrat în cadrul PRO TV timp de 7 ani și jumătate, ca editor, iar mai apoi ca EOD. Mai mult, noul content manager al site-ului ȘtirileProTV.ro este Victor Rotariu.

De la Sport.ro, Marian Ghiță și el content manager, și-a anunțat intenția de plecare. A lucrat în PRO TV timp de aproape 12 ani. De la acest site a mai plecat cu câteva săptămâni în urmă și Sebastian Ujică. Era editor al site-ului de sport. Producător, comentator la Pro X și editor la Sport.ro, Dan Pavel a plecat cu o lună în urmă de la PRO TV.