Plecare surpriză de la Puterea Dragostei. De ce s-a bucurat că părăsește casa

Eliminare neașteptată la Puterea Dragostei! Fanii show-ului sunt dezamăgiți de plecarea din competiție a unei persoane care a reușit să-i emoționeze teribil cu povestea sa de viață foarte grea. Cu toate astea, bucuria a venit din partea concurentei.

Eliminare surpriză la Puterea Dragostei. S-a bucura că părăsește casa iubirii!

Rosemarry a plecat din competiția Puterea Dragostei! Deși mulți dintre fanii emisiunii nu s-au bucurat de veste, ea a făcut-o. Tânăra susține că s-a bucurat de experiența deosebită de care a avut parte, dar mai ales de faptul că și-a găsit o parte din dragostea vieții sale.

Cristina Mihaela a anunțat în show că favoritul săptămânii este nimeni altul decât Cristian Comănici, care a câștigat cei 1.500 de euro, iar cea care pleacă din competiție este Rosemarry.

Fosta concurentă a oferit deja primele mărturii despre ceea ce a trăit pe platourile de filmare. Aceasta le-ar fi cerut celor din producție să o elimine pe motiv că nu rezona cu mediul, iar cu toată că regretă într-o mică parte decizia, susține că e încrezătoare și crede că îi va fi mai bine de acum înainte.

„Va anunt ca înainte de a fi eliminată eu am cerut producției sa ma elimine deoarece nu rezonam in acel mediu unde bătaia, aruncarea cu diverse obiecte unii in alții, înjurăturile și falsitatea este la cote maxime+ ca nimeni nu plăcea pe nimeni cu excepția unora.

Era un mediu toxic pentru mine. Am decis sa ies din emisiune cu regret, dar totodata cu bucurie si mult mai bogata fata de mine. Cu regret fata de cei care ma voiau acolo si care ma sustineau.( deși am primit sute de mesaje in care ma rugați sa ies din acea mahala) .Va transmit pe aceasta cale ca va iubesc, sunteti minunati”, a spus fata care se simte mulțumită de cele trăite în Turcia.

„Mi-am dat seama că sunt o persoană plină de emoții”

De asemenea, a mai declarat că doar cu ajutorul emisiunii a reușit să vadă lucrurile care o definesc și deși încă este o adolescentă a realizat că are o personalitate puternică și că e în stare să ia atitudine atunci când contextul o cere.