Akebono de la Puterea Dragostei, lovitură la tribunal. Decizia judecătorilor

Akebono de la ”Puterea Dragostei” a fost trimis forțat fie la Colegiul Ortodox, fie să presteze muncă în folosul comunității. Decizia justiției vine după ce tânărul a fost prins la volan fără permis, în Galați.

Akebono de la Puterea Dragostei a primit o lovitură la tribunal

Alexandru Claudiu Laurențiu, cunoscut sub numele de Akebono, a fost condamnat la 8 luni de închisoare într-un dosar de conducere a unui autoturism fără permis de conducere. Instanța a dispus suspendarea pedepsei și a hotărât un termen de supraveghere de doi ani, timp în care concurentul de la Kanal D nu are voie să comită alte infracțiuni, indiferent de natura lor.

Mai mult, el trebuie să frecventeze un program de reintegrare socială și să presteze 80 de zile de muncă în folosul comunității la Primăria Municipiului Galanți ori la Seminarul Teologic ”Sfântul Andrei” din aceeași localitate.

Akebono a contestat decizia judecătorilor, dar nu pentru că nu ar fi fost una ușoară pentru el, ci pentru că mai are două dosare pe rol privind aceeași infracțiune, fiind prins de mai multe ori conducând fără permis. Aflându-se în această situație, orice condamnare nouă ar duce instant la anularea suspendării și transformarea pedepsei într-una cu executare.

A fost surprins conducânt fără permis de mai multe ori în aceeași zi

„La data de 02 noiembrie, în jurul orei 20.00, polițiști din cadrul Secției 2 Poliție Galați au oprit în trafic, pe Bulevardul George Coșbuc, din municipiul Galați, un autoturism, la volanul căruia au identificat un bărbat, de 27 de ani, din localitate. Ca urmare a verificărilor efectuate în bazele de date ale poliției, s-a constatat că bărbatul figurează cu dreptul de a conduce suspendat, din luna martie 2019, fiind cercetat pentru alte infracțiuni la regimul rutier.

Mai mult, persoana în cauză fusese depistată, în aceeași zi, în jurul orei 16.40, conducând autoturismul pe Bulevardul Henri Coandă. În consecință, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, iar bărbatul a fost reținut, pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați, în vederea dispunerii unei măsuri preventive”, a transmis Poliția Galați.