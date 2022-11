Plecare surpriză de la Antena 1?! Vedeta TV care se poate despărți de trust

După ce a primit două dintre cele mai mari proiecte de televiziune ale celebrului post, se pare că viitorul este plin de semne de întrebare pentru superba brunetă. Să avem oare parte de o nouă plecare surpriză de la Antena 1? Cu ce se ocupă acum vedeta, după încheierea filmărilor.

După cel mai recent interviu acordat, publicul se întreabă dacă nu cumva urmează o nouă plecare neașteptată de la Antena 1. Anul trecut a preluat ștafeta de la Gina Pistol și a prezentat „Asia Express” și „Chefi la cuțite”, iar acum, Irina Fodor așteaptă cu nerăbdare premiera sezonului „America Express” pe micul ecran. De atunci, superba brunetă este într-o pauză de filmări.

Cât despre viitor, soția lui Răzvan Fodor a dezvăluit că oamenii o vor mai putea vedea într-un proiect special pentru sărbătorile de iarnă, fără să spună nimic despre alte planuri la Antena 1. De fapt, vedeta a spus că se bucură din plin de timpul petrecut cu familia și că se concentrează mai mult pe proiectele pe care le are în online.

Nu știu ce a fost în capul meu de am acceptat! Nu pot să vă spun despre ce este vorba, o să vedeți cât de curând. În rest, mă ocup de proiecte online și în sfârșit de familie, după o perioadă în care am fost cam împărțiți.

„Acum aștept să iasă pe TV „America Express”. Sunt nerăbdătoare și curioasă să văd imaginea de ansamblu. Totodată, pregătim un proiect special pentru perioada Sărbătorilor unde o să fiu într-o ipostază în care nu am mai fost până acum.

Irina Fodor arată impecabil, având o siluetă de admirat. Cu toate că mulți ar crede că depune eforturi serioase pentru a se menține în formă, se pare că realitatea este cu totul alta. Ea recunoaște că nu ține un regim alimentar special și că se bucură din când în când de o pizza sau o shaorma.

„Nu fac nimic pentru a arată așa. Nu am avut niciodată vreo problemă cu greutatea neapărat. Dacă este să fac ceva pentru mine acum aș mai merge la o sală din când în când doar că nu am timp. În rest mănânc cum mănâncă oamenii normali, nu am un regim alimentar special…mănânc și pizza și shaorma.

Eu reacționez foarte urât atunci când îmi este foame. Când mi se face foame văd negru în fața ochilor, îmi tremură mâinile și trebuie să mănânc fix atunci”, a explicat Irina Fodor, pentru sursa citată.