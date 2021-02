Pleacă definitiv în America! Vedeta noastră a făcut anunțul acum: ”În vară mă mărit acolo”

Alina Pușcău a fost prezentă azi în platoul emisiunii ”La Măruță” pentru ultima dată, a spus modelul cu zâmbetul pe buze, căci zborul către America, unde se va mărita în vara aceasta, o va păstra pe acele plaiuri. Declarațiile vedetei despre bărbatul care îi va deveni soț.

Alina Pușcău pleacă definitiv în America. Se va mărita acolo

Se aud clopote de nuntă, dar nu știm încă cine este cel căruia Alina Pușcău îi va jura iubire. Cert este că marele eveniment se va petrece peste ocean, unde diva spune că se va muta definitiv.

„E mai frumos să fie surpriză pentru toată lumea. Nu spun acum. Mama tot îmi spune să îi spun cine e. La momentul potrivit o să vadă. M-a pus să îi promit că mă mărit anul ăsta. Mama e cool, e de gașcă, e cea mai bună prietenă a mea. El are de toate. Este un băiat de succes. Tatăl lui este scriitor, iar este nu chiar actor, face de toate. Am auzit că nu mai trebuie să stau în carantină acum. O să fie super”, a declarat Alina Pușcău la Pro TV. „Ca un tată o pup acum, pe frunte, pentru că va pleca și se va mărita”, a fost replica lui Măruță din final.

„O să-mi fac rochia de mireasă pe comandă”

„Da (n.r. se mărita). Nu vreau să dau detalii, e de încredere. E un băiat extraordinar. Nu (n.r. nu a fost niciodată în România). Da (n.r. i-a cunoscut familia). M-a cerut de câteva ori de soție, dar nu am fost pregătită. Acum sunt. O să te invit la nuntă, nu o să fie în România. Nu pot să dau detalii (n.r. dacă iubitul ei e din America). Are de toate (n.r. casă cu vilă și piscină).

Chestia asta vine din copilărie, aveam un tipar familiar. Am avut așa, o frică. Când am fost cerută, am terminat relația. Mi-a fost frică de mine, să merg pe drumul ăsta. Eram ca un bărbaat, credeam că stau în cușcă, că nu mai pot să ies. Acum m-am redescoperit pe mine, la 39 de ani.

Sunt o persoană dominantă eu, cred că am speriat lumea. Nu dau detalii despre relație. E zodia apei. Altă întrebare? Nu contează, eu trebuie să fiu fericită cu el. Mama vrea să fiu fericită și împlinită, atât. Nu îmi schimb numele, îl voi păstra pe al meu. Mama mea m-a întrebat cine este, nici ea nu știe. Îi spuneam mereu că nu sunt pregătită, că nu mă mărit, că nu vreau copil. Cred că e de la anul pandemiei. Sunt foarte secretoasă, ca persoană. Știu că e mama și o iubesc din suflet, dar nu i-am zis.

După ce am terminat, am plecat în Los Angeles. O să îmi fac rochia de mireasă pe comandă. La sfârșitul lunii plec să îmi iau cetăățenia în America. Trebuie să învăț 100 de întrebări din istoria Americii”, a mărturisit modelul într-un alt interviu pentru Pro TV.