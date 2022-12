Platoul emisiunii Roata norocului a luat foc! Bursucu a povestit tot ce s-a întâmplat: „Ana era speriată” VIDEO EXCLUSIV

Adrian Cristea, sau Bursucu, este fostul coleg de platou al lui Teo Trandafir. Vedeta a vorbit într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri despre relația pe care a avut-o cu prezentatoarea tv. Acesta a mărturisit că Teo este omul care i-a fost alături, și la bine și la greu. Buruscu mai spune că Teo a fost persoana cu care nu s-a certat niciodată, în ciuda zvonurilor apărute. În același interviu, fostul coleg al celebrei Teo Trandafir a vorbit și despre cum platoul emisiunii „Roata norocului” a luat foc. Citește mai departe, și vei afla cum și de ce s-a întâmplat asta.

Bursucu i-a fost alături lui Teo Trandafir, nu mai puțin de opt ani. Drumurile lor s-au despărțit în momentul în care postul Kanal D i-a oferit acestuia un nou proiect tv. La scurt timp, au apărut zvonurile potrivit cărora cei doi s-ar fi certat. Din păcate, aceste zvonuri au dus la o ruptură inevitabilă.

Nimic adevărat, însă. Bursucu a mărturisit într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri că între el și fosta sa colegă de platou n-a existat nici măcar o singură dată vreo sămânță de scandal:

Iar în ziua de astăzi, să ai răbdare cu cineva, e foarte important. Nu ne-am certat niciodată, când am avut discuții au fost fix despre emisiune, ce să facem ca să fie mai bine. Ce va mai fi, vom vedea!”, ne-a spus Adrian Cristea, sau Bursucu.

Astfel, simpaticul prezentator se consideră un norocos că a avut privilegiul să intre în televiziune. El s-a orientat spre acest domeniu, după ce a constatat că nu are cum să-și împlinească visul din copilărie, acela de a deveni fotbalist:

„Când eram mic voiam să fiu fotbalist, când am văzut că nu-mi iese, am vrut să fiu artist. Cu ajutorul lui Dumnezeu, pe a doua am reușit-o. În primul rând, trebuie să ai noroc, pentru că sunt foarte mulți oameni talentați. Când m-am apucat eu de tv, era destul de greu să intri în televiziune.

În ziua de astăzi internetul îi ajută pe tineri foarte tare. Noi nu aveam tik-tok, instagram. Trebuia să fii destul de bun în ce făceai, ca să ai puțin noroc să ajungi la televizor. Astăzi, dacă ai un tik-tok bun și ești consecvent, ai toate șansele să devii vedetă. În România știm cât de vedete suntem, că aș vrea și eu să trăiesc puțin ca Shakira, ca vedetele adevărate. Noi suntem doar persoane publice și ne facem meseria.

Cred că trebuie să fii norocos, degeaba ești bun, dacă nu ești acolo când trece trenul. Și cred că trebuie să fii foarte serios. În afară de talent, munca și seriozitatea te aduc în vârf. Sunt norocos prin meseria pe care o fac, nu lucrez în frig, fac ceea ce-mi place, sunt îmbrăcat frumos, am șansa să apar la televizor. De fiecare dată când mi-am propus ceva, am avut noroc și lucurile au ieșit așa cum mi-am propus. Sunt norocos că am alături familia sănătoasă”, a adăugat Bursucu.