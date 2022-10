Secretul relației dintre Teo Trandafir și Mircea Badea: ‘Nu cred în relațiile de vorbit zilnic la telefon’

Teo Trandafir și Mircea Badea sunt prieteni buni de zeci de ani. Celebra prezentatoare a făcut acum o serie de dezvăluiri emoționante despre relația pe care o are cu colegul său de breaslă. Cei doi au trecut prin momente grele atunci când s-au despărțit de radio. „Am plâns în fiecare seară, timp de șase luni”, a subliniat moderatoarea de la Kanal D. Puțini din fanii vedetelor știau asta. Cum este acum relația dintre aceștia?

Teo Trandafir a oferit recent câteva dezvăluiri emoționante despre relația pe care o are cu Mircea Badea. Cei doi sunt prieteni vechi, iar în urmă cu mulți ani au format unul dintre cele mai apreciate cupluri de prezentatori de radio. Ambii au decis să se reorienteze după aproximativ un deceniu, lucru care i-a lăsat în lacrimi.

Despărțirea nu a fost deloc una ușoară, dar vedetele au rămas și acum în relații foarte bune. Vedeta Kanal D a vorbit și despre începutul ei în TV. Aceasta a mărturisit că a fost ,,obligată să facă acest lucru” din cauza contextului.

,,Am fost cumva „obligată să fac acest lucru, pentru că nu avea cine să facă acea emisie și managementul de atunci s-a gândit la mine. Eu nu știam să fac televiziune deloc, dar am avut noroc cu înțelegerea de care au dat dovadă cei din jurul meu și m-am bucurat de ajutorul oferit pentru a face acea emisiune cu Mircea Badea”, a povestit vedeta, pentru viva.ro.

Teo Trandafir a subliniat că ea a solicitat prezența prietenului ei vechi pentru că a dorit pe cineva cu experiență lângă ea. De asemenea, cea din urmă a dezvăluit că a fost chimie din prima în cazul lor. Moderatoarea a povestit și că marele secret este să îți iubești partenerul cu adevărat.

,,Eu am solicitat prezența lui Mircea Badea, pentru că el făcuse matinal și înainte, și am dorit pe cineva lângă mine care știa cu ce se „mănâncă, pentru că eu nu făcusem televiziune aproape deloc. A fost chimie din prima. Ne-am dat seama că marele secret al lucrului în tandem în televiziune este să îți iubești partenerul cu adevărat, cu bune și cu rele. Noi stăteam mult mai mult împreună decât separat.”

,,Am plâns în fiecare seară timp de șase luni (n.r. după despărțirea de Mircea Badea). În mine s-a sfâșiat jumătate și a trebuit să învăț să o cresc pe măsură ce am văzut că și Mircea are succesul lui. Nu cred în relațiile de vorbit la telefon în fiecare zi”, a mai declarat prezentatoarea TV.