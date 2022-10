Ana Maria Barnoschi a primit inelul de logodnă. Ce spune vedeta Kanal D despre nuntă și copil: “De asta am și fost extrem de emoționați” EXCLUSIV VIDEO

Ana Maria Barnoschi este ca și luată. Vedeta Kanal D poartă cu mândrie inelul de logodnă, pe care l-a primit în vacanța romantică petrecută în Santorini, la începutul acestei luni. Îndrăgostiții nu au stabilit ziua în care va avea loc nunta, așa că negocierile sunt în toi. Despre visul ei de a juca într-un serial TV, dar și dacă este pregătită să își mărească familia, Ana Maria Barnoschi ne-a oferit detalii în interviul exclusiv acordat pentru playtech.ro

Ana Maria Barnoschi a fost cerută de soție: vedeta este foarte fericită

Ana, ai noroc la bani sau în dragoste?

Cred că sunt undeva la jumate, am noroc și în dragoste, am noroc și la bani. Mi-a mers bine până acum în carieră. Am muncit, ce-i drept să ajung unde sunt, dar lucrurile au mers ok.

Cum a intrat televiziunea în viața ta?

Când eram mică îmi doream să joc în telenovele, deci cumva îmi plăcea puțin zona asta, după care am intrat ca dansatoare în lumea artistică, cu artiști, pe la diferite emisiuni, după care am mers la un casting pentru emisiunea “Roata Norocului”, la care sunt și în prezent, am luat castingul și așa am intrat în lumea televiziunii și televiziunea în viața mea.

Pe ce cheltuiești cei mai mulți bani?

Cred că pe pantofi, genți și bijuterii.

Detalii despre nuntă

Recent ai primit o bijuterie de la iubitul tău. Când va fi nunta?

Nu am stabilit încă data nunții, nu ne-am decis când va fi. Suntem împreună de un an și jumătate. Inelul este de logodnă. A fost un moment intim, cu o foarte mare încărcătură emoțională.

Te așteptai să te ceară sau a fost o surpriză totală?

A fost o surpriză totală, nu mă așteptam absolut deloc. Eram în vacanță în Santorini. Știa că îmi doresc ca momentul respectiv să fie unul intim, nu îmi doream să fie foarte mulți oameni de față și exact așa a și fost între noi, de asta am și fost extrem de emoționați.

Ești pregătită pentru statutul de viitoare mămică? Vă doriți copil sau mai copilăriți?

Pregătită nu cred că te simți vreodată, ca femeie să zici: gata, sunt pregătită, acum e momentul! În momentul în care se va întâmpla și în care o să vrea Dumnezeu, atunci lucrurile se vor așeza și vor veni de la sine.

Ce proiecte are?

Ești în pauză cu emisiunea, ce proiecte ai în perioada asta?

Mă ocup de partea de online, de social media, cu tot felul de contracte de imagine, sunt influencer.

Ce alte hobby-uri ai în afară de dans, de televiziune?

Călătoriile, m-aș plimba nonstop. Aș sta toată ziua dintr-o vacanță în alta, să explorez cât mai mult, să văd cât mai mule locuri.

Dar la visul de a juca într-un serial TV ai renunțat?

Nu am renunțat, doar că până în momentul de față nu s-a materializat. Am jucat într-adevăr într-un sketch să-l numesc așa, acum 2 ani, de Revelion, și a avut impact pozitiv asupra oamenilor, mi-au scris foarte mulți după ce a fost difuzat că e foarte mișto, dacă mai faceți, când o să fie, dar a fost un singur episod.

Dar la castinguri ți-ai încercat norocul?

Nu mi-am încercat norocul, nici nu prea am aflat de castinguri, cred că sunt cu circuit închis.