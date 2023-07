Planurile pe care le au Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat: ‘O să vină și copilul’ VIDEO EXCLUSIV

Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat reușesc să țină pasul cu proiectele profesionale, fără să își neglijeze relația de cuplu. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, tânărul antreprenor, care cochetează și cu muzica, și iubita lui ne-au dezvăluit secretul unei relații reușite, cât de geloși sunt, cum își gestionează finanțele, dar și ce planuri au pentru acest an. Relația este una serioasă, dar nu au stabilit momentan să se căsătorească sau să devină părinți, mai ales că au doar 24 de ani. Toate se vor întâmpla la timpul lor, iar Sebastian Dobrincu ne-a mărturisit că îi surâde ideea de a avea propriul copil, dar nu în acest an.

Ce planuri au Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat

Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au agenda plină, însă reușesc să se sincronizeze în ceea ce privește activitățile comune, cum sunt antrenamentele la sală. Un alt atu al celor doi îndrăgostiți este spontaneitatea, reușind să se bucure de escapade fără organizări minuțioase, stabilite din timp.

După accidentul suferit la Survivor, Sebastian și-a dat seama cât de fragilă poate fi sănătatea și se bucură intens de fiecare clipă.

Sebastian Dobrincu: ”Relația noastră este prioritatea numărul 1”

Cum vă organizați astfel încât să aveți timp unul pentru celălalt?

Ioana: Avem foarte multe activități comune, facem sală împreună, ne place să ne plimbăm, chiar și atunci când suntem foarte ocupați, pentru că locuim împreună și atunci e cam greu să nu ne intersectăm.

Sebastian: Știi cum e cu treaba asta să îți faci timp? E ce prioritizezi în viață. Nu am timp de sală, nu e o prioritate sala, de aceea nu ai timp! Și drept dovadă relația noastră este prioritatea numărul 1 și ne facem timp, ne organizăm unul după altul, ne completăm unul pe altul, ne ajutăm pe alocuri pe unde putem și cred că ăsta este secretul unei relații fericite: prioritizarea și suportul comun, reciproc.

Cu gelozia cum stați?

Ioana Ignat: Nu suntem geloși.

Sebastian Dobrincu: Ne-ai prins într-o perioadă bună, de asta, dar nu suntem excesiv de geloși, sper eu.

Ioana Ignat: Ca în orice relație mai există așa un pic de gelozie.

Sebastian: Dar nu suntem, cred că știe ce are acasă, eu știu ce am acasă și nu ne facem griji prea mari, avem griji mai mari de controlat decât geloziile.

Sebastian Dobrincu: ”Ea vine cu impulsul, eu vin cu rațiunea”

Care este mai coleric dintre voi doi? Și care este înțeleptul care face pasul după o discuție mai aprinsă?

Sebastian Dobrincu: Te las să ghicești! (râde).

Ioana Ignat: Mai facem cu schimbul, într-adevăr mai mult el e partea rațională, dar facem cu schimbul.

Sebastian Dobrincu: Ea vine cu impulsul, eu vin cu rațiunea, hai s-o gândim, hai s-o raționalizăm un pic, să vedem dacă are rost să discutăm subiectul acesta, dar, na e femeie, altă răbdare, alți hormoni acolo.

Sebastian Dobrincu: “Investim cel mai mult în noi”

Cum vă gestionați finanțele? Pe ce se duc cei mai mulți bani? Locuiți împreună, aveți o grămadă de lucruri de rezolvat, de plătit facturi.

Sebastian Dobrincu: Da, nu sunt așa multe facturi, toate vin centralizate și se plătesc destul de ușor. Nu am înțeles niciodată treaba asta cu grija ieșită din comun a facturilor, a oricărei responsabilități, mie mi se pare destul de ușor de gestionat.

Pe ce se duc cei mai mulți bani? Pe noi. Investim cel mai mult în noi, pe experiențe. Haine? Da, ne rupem noi pe haine! Toată ziua haine scumpe! (n.r. glumește) Nu, eu nici nu sunt genul. Adică hainele mele dacă le adunăm, ați râde, probabil toată garderoba cât costă.

Și experiențe, călătorii, ieșiri în locuri inedite, vacanțe când mai apucăm. În ultimul timp, vezi după Survivor, am chef de ieșiri. Înainte ultima vacanță nu țin minte când am luat-o, dar acum am chef de călătorit, am chef de văzut lumea.

Aveți ceva stabilit?

Sebastian Dobrincu: Noi le stabilim de pe o zi pe alta.

Ioana Ignat: Suntem mai spontani așa.

Sebastian Dobrincu: Prea spontani uneori, adică te trezești cu noi în altă țară de azi pe mâine. Cele mai tari petreceri sunt alea pe care nu le planifici. Nicio petrecere tare nu începe cu “hai s-o facem lată!” Alea neplanificate sunt cele mai tari, spontane așa, să nu ai așteptări, aia e de fapt dezamăgirea în viață: când ai așteptări și nu sunt satisfăcute.

Care sunt obiectivele pentru acest an? Și pe plan profesional, dar și personal.

Sebastian Dobrincu: O las pe iubita mea să spună prima.

Ioana Ignat: Îmi doresc anul acesta să reușesc să lansez albumul pe care l-am promis de câțiva ani de zile, cam acesta este obiectivul meu principal.

Sebastian Dobrincu: Profesional, dar obiectiv așa de viață per total?

Ioana Ignat: Să-mi fac o familie într-un viitor apropiat.

Sebastian Dobrincu: Anul acesta ți-ai propus?

Ioana Ignat: Nu, anul acesta nu am când, sincer, că sunt foarte multe concerte, dar, nu știu, când o fi.

Sebastian Dobrincu: Ea e mai ocupată, are un an plin ce-i drept, are și un turneu cu DJ Project.

Eu nu sunt genul care își pune țeluri sau obiective, eu vreau să evoluez în principal, asta e misiunea mea, vreau să mă bucur de viață la maximum acum cât pot, că am observat cât de fragilă e sănătatea și viața, cât de mult merită trăită. Nu îmi setez obiective, vreau să mă bucur la maximum de tot ce vine.

Sebastian Dobrincu: “Când o să avem și timp, o să vină și copilul”

Ioana menționa că vrea o familie. Te vezi într-o căsătorie sau mai copilăriți?

Sebastian Dobrincu: Pot să copilăresc și într-o familie, nu cred că asta ar fi un impediment. În schimb suntem într-o perioadă ocupată amândoi.

Ioana Ignat: Vă referiți la un copil? Nu avem timp de copii acum.

Sebastian Dobrincu: Momentan nu, când o să avem și timp, o să vină și copilul, dar cred că poți să copilărești și cu copilul acela lângă tine.

Ioana Ignat: Da, exact.

Sebastian Dobrincu: Și cred că copilărești mai frumos.

Video: Daniel Bălan

