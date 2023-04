Gest superb al lui Sebastian Dobrincu. Ce a făcut cu banii câștigați la Survivor România 2023

Investitorul de la Imperiul Leilor a plecat în Republica Dominicană cu gândul de a-și testa limitele și de a promova o campanie specială pentru el. Sebastian Dobrincu a făcut un gest superb după ce a părăsit competiția. Reporterii redacției Playtech Știri – Ego.ro au aflat, în exclusivitate, ce a făcut fostul concurent cu banii câștigați la Survivor România 2023.

Au trecut aproape trei luni de la momentul în care Sebastian Dobrincu a fost nevoit să părăsească Republica Dominicană, din pricina unei accidentări suferite pe traseu, însă investitorul de la Imperiul Leilor încă nu este complet refăcut.

Fostul concurent s-a întors în România în cârje și a avut nevoie de o perioadă lungă de recuperare.

„Pe deplin nu o să mai fiu niciodată pentru că am rupt niște articulații și cartilagii care nu mai cresc la loc, dar mă obișnuiesc să trăiesc și așa. Există viață și după ce îți pierzi un deget și după Survivor. O iau încet, cu kinetoterapie, reflexoterapie, mai ușor cu alergatul, cu sportul intens. Mă obișnuiesc, nu prea am de ales”, a declarat tânărul, pentru Ego.ro .

Sebastian Dobrincu a donat campaniei lui Codin Maticiuc, „Spitale publice din bani privați”, toți banii primiți la Survivor România 2023 pentru săptămânile petrecute în jungla din Republica Dominicană.

„Dacă mi-am donat onorariul? L-am donat cu un multiplu de…, un factor destul de mare. Nu asta e. Dar nu este genul de lucru despre care îmi place neapărat să vorbesc. Nu m-am dus la Survivor ca să donez banii, pur și simplu nu ăla era motivul pentru care am acceptat competiția. Motivația mea nu era financiară. Târziu am aflat că există un premiu în bani. Ca să fiu sincer la semnarea contractului am aflat.

Fiind cauza care îmi este cea mai dragă, având și o legătură personală, bunica mea murind de cancer la Spitalul Fundeni, secția pe care o renovăm. Am avut un atașament personal și am vrut în primul rând să trag un semnal de alarmă pentru niște lucruri care nu par să se rezolve de la sine așa cum am crede noi.

Renovarea spitalelor sau echiparea lor cu echipament medical necesar, nici măcar nu vorbim de o fiță sau de o extravaganță, e o necesitate pentru supraviețuire, pentru vindecarea unor pacienți.

Am încercat să contribui, să atrag măcar atenția prin prisma emisiunii și să pot, dacă aveam ocazia să câștig, să adaug un plus pe lângă ceea ce contribui deja”, a mai povestit tânărul antreprenor pentru EGO.ro.