Planurile importante pe care le are Andreea Bălan. Ce afaceri va începe artista

Andreea Bălan are planuri mari de viitor. Vedeta are de gând să se lanseze în afaceri. Este una dintre cele mai cunoscute și iubite cântărețe de la noi. Și-a început cariera pe când era doar o copilă și a muncit pe brânci pentru tot ceea ce are acum. Iată că Andreea Bălan nu se oprește doar la muzică, pentru că acum vrea să devină și femeie de afaceri. Deși are un mare succes ca artistă, ea își dorește să aibă un venit asigurat atunci când vine vremea să se retragă din muzică.

Andreea Bălan are planuri mari

Andreea Bălan are planuri mari în domeniul profesional. Ea vrea să înceapă un nou capitol în viața ei și să se lanseze în afaceri.

„Da, vreau să mă lansez în lumea afacerilor.(…) O să încep două business-uri în care o să mă implic foarte mult”, a spus Andreea Bălan.

Ea a avut momente dificile pe plan personal. A trecut printr-un divorț dificil de tatăl fetițelor sale, George Burcea. Apoi, și-a găsit liniștea în brațele lui Tiberiu Argint, însă nici această relație nu a funcționat.

Acum, Andreea Bălan are în plan să se concentreze pe familie și pe cariera ei.

„Pentru mine, aceste experiențe au fost lecții de viață care m-au transformat și m-au format omul de azi. Am înțeles că de jos nu ai unde să te duci decât în sus. Chiar dacă uneori oboseam, îmi luam răgaz, mă odihneam sufletește și apoi o luam de la capăt cu mai multă ambiție. Am ales să renasc de fiecare dată mai puternică, mai înțeleaptă și mai încrezătoare în forțele proprii. Cu toții trecem prin diferite experiențe și e foarte important cum le lăsăm să ne definească. Alege să le privești nu ca pe eșecuri, ci ca pe lecții, ca să fii un om mai bun, mai încrezător și mai iubitor cu tine și cu cei din jur”, a spus vedeta.

Vedeta nu are noroc în dragoste

Ea a fost discretă, la început, în relația cu Tiberiu Argint, preferând să nu se expună, iar asta pentru că era încă în proces de divorț. Vedeta era foarte fericită alături de iubitul ei, însă lucrurile nu au funcționat.