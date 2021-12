Planurile Alexandrei Stan pentru 2022. Ce i-a dezvăluit Adelei Popescu

Alexandra Stan are planuri mari pentru 2022! Vedeta a recunoscut că a avut parte de un an zbuciumat, însă plin de amintiri frumoase. Aceasta i-a dezvăluit Adelei Popescu ce vrea să facă în următoarea perioadă. Bineînțeles, ea nu a uitat de admiratorii săi, așa că a făcut un anunț uluitor!

Alexandra Stan o să petreacă sărbătorile alături de familie. Vedeta abia așteaptă să se bucure de bucatele pregătite de mama sa de Crăciun. Aceasta a recunoscut că nu mai mănâncă produse care conțin gluten, zahăr sau lactate, însă o să facă o excepție de această dată.

Vedeta intră în 2022 într-o formă de zile mari! Aceasta a recunoscut că a slăbit 6 kilograme de când și-a schimbat alimentația. De asemenea, ea a dezvăluit ce își dorește să facă în anul următor. Alexandra Stan visează să lanseze un nou album.

Alexandra Stan a avut parte de foarte multe provocări în 2021, însă s-a bucurat și de clipe frumoase. Vedeta a putut să își bucure fanii prin câteva concerte, dar și prin participarea la Survivor România. Cu toate acestea, ea se pregătește de unele schimbări radicale în următorul an.

Mai exact, cântăreața își dorește să își cumpere propria casă în București, mai ales pentru că a recunoscut că nu mai vrea să locuiască în chirie. De asemenea, aceasta vrea să își schimbe mașina. Alexandra Stan duce dorul fanilor, așa că visează să petreacă mai mult timp alături de aceștia în 2022.

„A fost un an zbuciumat, dar și frumos. Am fost în Dominicană 7 săptămâni, am stat în junglă am avut 4-5 concerte, am terminat piese. Am avut ceva experiențe.

Îmi doresc să îmi iau casă la anul, îmi doresc să îmi iau un apartament dacă mă ajută Dumnezeu, în București. Stau cu chirie de prea mulți ani. Îmi doresc să îmi schimb mașina.”, a mai zis cunoscuta artistă.