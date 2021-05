Planul neașteptat al lui Pepe după pandemie: ‘Este a doua mea familie’

Pepe a adus detalii despre cum a decurs ultima perioadă pentru el și cum și-a sărbătorit Paștele. Ce planuri are cunoscutul concurent al emisiunii „Te cunosc de undeva” și ce dezăluiri a făcut despre a doua sa familie?

Cunoscutul cântăreț de muzică latino încă surprinde pe toată lumea cu felul în care și-a revenit după divorț. Fanii lui știu că încă are multe momente în care îi este greu, dar încearcă să-și ocupe timpul astfel încât să-și ia gândul de la unele detalii ce ar putea să-l facă să-și piardă zâmbetul.

Cunoscutul cântăreț este implicat în emisiunea iubită de români unde a reușit să interpreteze deja multe staruri internaționale. Cu siguranță cel mai de suflet proiect este cel din online, unde pe canalul său de YouTube cheamă săptămânal artiști care să-i încânte pe internauți.

Fostul jurat de la „Next Star” a mai mărturisit că însăși comunitatea creată acolo în ultimul an a fost un factor important în revenirea sa și în dorința cu care a continuat să activeze în domeniu chiar și în vremurile de care avem parte și de care artiștii nu se bucură deloc.

“Facem piese și mai urmează! Avem timp să înregistrăm la greu. Am cântat extrem de mult în pandemie. În fiecare duminică am concert online, iar joia am bar online. Azi îi am invitați pe Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu. Am deja un an de când fac asta și nu m-am oprit deloc. Se apropie de final „Te cunosc de undeva”, iar sâmbătă acum va fi difuzată ediția specială. L-am interpretat pe Andreescu, cu piesa „oameni”. Când e vorba despre o piesă cu încărcătură emoțională, e clar că îmi place să cânt. Contează mult ca artist să rămână ceva în urmă. Eu cânt tot ce vrea lumea.

Ce am prezentat acum e nou, e lansată într-o altă formă, e altceva. Nu am căutat comercial, ci altceva. Comunitatea de pe net e constantă, e reală și din ce în ce mai mare – familia mea online. Mi-au dat curaj, prospețime și ambiție. Abia aștept să înceapă treaba și chiar aș vrea să fac o întâlnire cu toții. De Paști am stat cu familia, cu copiii. Duminică am avut o întâlnire specială online, apoi am stat cu copiii, iar pe urmă am plecat la munte două zile. În rest, e activitate! Până și eu ieri am fost plecat până aseară la munte. Urmează să promovez piesa mai departe”

