Ce s-a întâmplat cu Pepe după divorțul de Raluca Pastramă. Oana Roman a divulgat tot

Oana Roman aduce în prim-plan mai multe detalii despre Pepe. Ce s-a întâmplat cu celebrul cântăreț latino după divorțul de Raluca Pastramă? Prietena bună a concurentului de la „Te cunosc de undeva” a povestit totul.

Oana Roman este una din prietenele vechi de familiei ale artistului. Soarta a făcut ca după ce s-au bucurat de evenimentele din viața fiecăruia legate de nuntă și botez, ulterior tot aceștia să-și poarte de grijă după ce au decis în perioade destul de apropiate să o ia pe căi opuse cu partenerii de viață.

Fosta prezentatoare de televiziune a fost invitată în emisiunea online a lui Pepe, ocazie cu care a mărturisit cât de mult a suferit artistul în perioada divorțului. Cu toate astea, vedeta a fost nevoită să afișeze mereu un zâmbet de milioane și să-și respecte proiectele cu sfințenie.

În cazul de față, angajamentul față de producătorii emisiunii „Te cunosc de undeva„. Amintim că Pepe și Raluca au decis să pună punct căsniciei lor de 8 ani și să o ia pe drumuri separate.

Chiar artistul a fost cel care a făcut anunțul oficial tot pe canalul său de YouTube. Cu toate că vorbim despre cel de-al doilea divorț la activ, latino lover-ul a rămas pozitiv în fața iubirii, sperând că o să retrăiască aceste emoții.

„Nu era ok. El nu era ok”

Oana Roman a povestit mai multe despre stările bărbatului și despre cum s-au resimțit toate acestea. ”Dau din casă acum. El a avut Mc Hammer (n.r. personajul de la Te cunosc de undeva) în iarnă, atunci când a avut o situație foarte grea. El atunci era… nu era. Nu era ok. El nu era ok.

Stăteam cu el la masă, cu copiii și stătea în capul mesei, își punea căștile și spunea: ”Mă scuzați un pic”, dar brusc așa, le punea. Își punea alea și repeta singur 2, 3 ore.”, a declarat Oana Roman în emisiunea lui Pepe de pe canalul de YouTube. ”El nu era deloc ok în momentul ăla. Nu era ok. Avea în cap… Noi am fost la tribunal, a fost nasol.”, a mai zis fosta soție a lui Marius Elisei.