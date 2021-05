Raluca Pastramă, adevărul despre divorțul de Pepe. Declarații noi despre chinul prin care a trecut

Divorțul dintre Pepe și Raluca a fost unul dureros, chiar dacă s-a întâmplat rapid și pe cale amiabilă. Raluca Pastramă a povestit acum despre momente extrem de grele prin care a trecut.

Ea a vorbit despre faptul că era dărâmată fizic și psihic și că nu mânca din cauza stării pe care o avea. Fosta soție a lui Pepe a vorbit în cadrul unui interviu despre cum 5 luni de zile nu a funcționat.

„Mi-e mai greu pentru mine în perioada asta, nu am reușit total să mă liniștesc. Sunt alte lucruri care au prioritate, copiii, să ai liniște sufletească. Eu cel puțin nu am funcționat o perioadă de 5 luni de zile, eram ca o umbra. După ce treci prin perioadele astea grele, vezi cât de important este să ai liniște. M-am motivat în permanență, am atras către mine lucruri positive. Eram atât de căzută psihic și fizic, ajunsesem extrem de slabă. Erau zile când nu mâncam deloc.”, a spus Raluca Pascu pentru Antena Stars.