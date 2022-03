Planul lui Gică Hagi pentru play-off este unul care poate da emoții „granzilor” Ligii 1. „Regele” a trăit bucuria ca echipa sa, Farul, să-și asigure locul în lupta pentru titlu. Constănțenii au învins, joi, scor 2-0, pe Fc Botoșani, având acum certitudinea play-off-ului, cu o etapă rămasă din sezonul regular. Dar Gică Hagi nu se mulțumește doar cu această performanță în primul sezon de la fuziunea Farului cu Viitorul.

Planul lui Gică Hagi pentru play-off. Echipa „Regelui”, Farul Constanța, i-a creat emoții amestecate acestuia de-a lungul ultimelor etape. De la bucuria victoriei cu 8-2 cu Clinceni, Hagi a trecut la agonia adusă de înfrângerea în partida directă cu o rivală la play-off, FC Argeș, chiar pe teren propriu.

Gică Hagi și-a condus elevii, după aceea, către succesul clar, 2-0, chiar contra celor de la FCSB, de duminica trecută.

„E o victorie muncită, tactic am stat bine. Am știut să ne apărăm, azi am intrat pe teren cu gândul să facem presing bine, apoi să avem posesia.

Elevii lui Gică Hagi s-au confruntat, joi, cu o altă rivală la play-off, FC Botoșani. Farul s-a impus cu 2-0, pe terenul din Ovidiu, prin golurile marcate de Dragoș Nedelcu și Bradley de Nooijer. Dobrogenii și-au asigurat, astfel unul dintre primele șase locuri ale clasamentului, cu o singură etapă rămasă de jucat din sezonul regular.

Gică Hagi și-a felicitat jucătorii și a pus accentul pe necesitatea unei munci asidue pentru a culege astfel de roade.

„O performanţă în primul an foarte bună, lipseam de doi ani de acolo. Fericire mare. Am luptat, am jucat bine, am meritat. Îi felicit pe jucători pentru că au ştiut cât au muncit, cât au suferit. E bine, bravo lor, felicitări. Au meritat şi bonusul, bravo lor. Totul e greu în fotbal. Mama aşa m-a învăţat, şi când duci linguriţa la gură trebuie să munceşti. Am avut şi sincope, e normal, e primul an. Acum cred că stăm bine”, a declarat Hagi la finalul partidei cu Botoșaniul, conform news.ro.