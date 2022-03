Gică Hagi, transfer surpriză în Polonia. „Regele” și-a condus echipa, Farul Constanța, către o victorie clară, duminică, în fața celor de la FCSB, scor 2-0. Dobrogenii se află la un pas de calificarea în play-off-ul Ligii 1, cu două etape rămase din sezonul regular. Surprinzător, imediat după întâlnirea de pe Arena Națională, Gică Hagi și-a transferat unul dintre cei mai importanți jucători la o echipă din Polonia.

Gică Hagi și-a lăudat jucătorii după victoria cu FCSB, subliniind că elevii săi i-au ascultat indicația de a marca neapărat.

„E o victorie muncită, tactic am stat bine. Am știut să ne apărăm, azi am intrat pe teren cu gândul să facem presing bine, apoi să avem posesia.

Știam că FCSB poate să joace fotbal, era important cum dejucam tranziția lor. Nu credeam că ei nu o să marcheze. Asta le-am spus băieților, că trebuie să marcăm neapărat pentru a avea o șansă.

E o victorie mare, mai ales că ne-au lipsit și câțiva jucători azi. Băieții au încercat să dea cât au putut. Le-am spus că în meciurile mari trebuie să faci bine ambele faze. Azi și atacanții s-au apărat, au alergat, au făcut și faza defensivă, și din acest motiv am fost puternici. De ce n-a mai revenit FCSB după pauză? E meritul nostru”, a declarat Hagi la finalul partidei.