Planul lui Gabriel Cotabiță pentru 2022. Ce a anunțat marele artist al României EXCLUSIV

Gabriel Cotabiță, 66 de ani, speră să aibă parte de un 2022 mult mai bun decât anul precedent. Un an în care a debutat și pe care aproape că l-a si încheiat în aceeași notă, sub privirile atente ale unor diverși medici. Dacă 2021 a început cu Gabriel Cotabiță „în forță”, vedeta făcând Revelionul internat, au urmat episoadele legate de tratarea infectării cu COVID-19 și mai apoi a rezolvării problemelor cu tiroida, care i-au dat și acestea destule bătăi de cap. Asta după ce inițial se vorbise de o chestiune mult mai serioasă de sănătate, ipoteză în cele din urmă infirmată, din fericire.

După ce vara a trecut cu bine, toamna l-a readus iar pe Gabriel Cotabiță pe prima pagină a ziarelor. Și asta din pricina unei noi probleme medicale, a cărui tratare a necesitat o nouă perioadă de internare. În prima parte a lui octombrie el a fost cazat la Spitalul Colentina din București, întrucât în timpul repetițiilor la un nou proiect muzical, lui Cotabiță i s-a făcut rău, dintr-o data.

De data asta, primele simptome în cazul său au fost legate de producerea unui posibil accident vascular tranzitoriu, infirmat însă ulterior chiar de către îndrăgitul artist. Care își revenea cu rapiditate și la 1 noiembrie, chiar în ziua în care implinea 66 de ani, făcea turul televiziunilor centrale, pentru a dovedi tuturor că e în formă.

Și astăzi, la aproape cinci luni de la acel moment, solistul celor de la VH2 se prezintă într-o formă foarte bună, părând să fi depășit cu bine perioada mai delicată din viața sa.

Stăpân pe sine, Gabriel Cotabiță a găsit imediat și ocazia de a glumi, aratându-se încă ușor intrigat pe marginea interesului presei la adresa sa.

„Nu am niciun fel de probleme și cred că am reușit să traversez cu bine iarna asta. În plus, anunț pe toată lumea că nu am niciun fel de restricții, așa că programul mi-l fac singur, după posibilități și nevoi profesionale”, a adăugat același Cotabiță.