Imagini superbe cu Josephine, Gina Pistol şi Smiley. Cum petrec cei trei Crăciunul

Crăciunul înseamnă iubire, bucurie, zâmbete și familie. Smiley și Gina Pistol petrec și anul acesta Nașterea Domnului în familie și se bucură de fiecare clipă petrecută împreună. Artistul a publicat mai multe imagini superbe cu soția și fiica sa, în timp ce împodobeau bradul. Ce planuri au de Crăciun.

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din România. Se iubesc de ani buni și au o familie frumoasă din toate punctele de vedere. Lucrurile au căpătat sens pentru ei de când a venit pe lume micuța Josephine, care le-a schimbat complet viața.

Chiar dacă sunt foarte ocupați și solicitați, când vine vorba despre timpul petrecut cu familia, se asigură că respectă această responsabilitate. De Crăciun, Smiley a ales să stea acasă și să renunțe la concerte, pentru a le fi alături celor dragi în această zi magică.

Astăzi, alături de Josephine și Gina, a împodobit bradul și a surprins mai multe imagini. Cei trei au petrecut timp de calitate împreună și s-au distrat de minune, ca de fiecare dată când apar în această formulă.

Artistul a transmis și un mesaj emoționant pentru fanii lui, cărora le-a urat numai de bine în prag de sărbători. Smiley a ales să lase munca deoparte în acest momente și să se bucure din plin de căldura pe care o simte în sânul familiei.

Pe propriile lor pagini oficiale de Instagram, cuplul fericit a împărtășit un videoclip adorabil în care își implică fetița în procesul de împodobire a bradului de Crăciun. În ciuda faptului că nu erau pregătiți pentru asta, majoritatea admiratorilor au remarcat un detaliu subtil care i-a făcut să speculeze imediat despre prezența celui de-al doilea copil în peisaj.

Vezi și: Gina Pistol şi Smiley, emoţionaţi la prima serbare a fiicei lor. Ce a spus artistul despre Josephine: „Nu a fost aşa cum ne aşteptam”

Cei doi și-au dorit să împărtășească momentele de fericire cu fanii lor, dar nu s-au gândit că postarea va provoca atâtea controverse. Pentru că au observat în brad o fotografie cu o ecografie, s-au gândit că soții au făcut un anunț important, într-un mod inediat, despre un nou membru în familie.

Deși cei doi soți nu au confirmat nimic, fanii sunt pe gânduri și așteaptă clarificări în acest sens. Totuși, imaginea poate fi de pe vremea când Josephine se afla în burtica mamei sale, pentru a rememora momentul în care viața lor a luat cu totul o altă întorsătură.

Gina și Smiley sunt împliniți din toate punctele de vedere. Cei doi au cariere de invidiat, sunt iubiți de o mulțime de oameni și au o relație frumoasă și sănătoasă. Josephine, fiica lor, este cea care le-a schimbat complet viața și le-a arătat ce înseamnă iubirea absolută.

Cei doi sunt foarte atașați de ea și se implică împreună în educația și creșterea micuței. Chiar dacă sunt ocupați, au decis să se ocupe doar ei de aceasta, fără să ceară ajutorul unor bone. Bunicii sunt cei ce o mai îngrijesc, dar Gina a renunțat la job-ul ei pentru a se aigura că micuței sale nu îi lipsește atenția.

„Dacă vrei să îți crești copilul sănătos, ca așa puteam să îl pasez unei bone, la bunici și îmi vedeam de viață și vreau să îmi cresc copilul sănătos. Să nu fiu înțeleasă greșit. Am ajutor, dar atunci când am de filmat ceva sau când am de făcut câteva drumuri și chiar nu pot să stau cu copilul, vine cineva și mă ajută.

Atunci când sunt acasă, mă joc cu ea, ne îmbrățișăm, adică chiar și atunci când sunt acasă nu vreau să îmi ignor copilul”, a spus Gina Pistol, la Antena Stars.