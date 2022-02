Planul Elenei Gheorghe pentru 2022. Ce a anunțat artista despre revenirea pe scenă

După doi ani de pauză din cauza pandemiei, Elena Gheorghe și-a propus să revină în forță pe scenă. Artista a declarat că a venit timpul să se concentreze și pe carieră, după o perioadă în care s-a focusat pe partea de familie. Ce surpriză le pregătește cântăreața fanilor ei? Află răspunsul în rândurile de mai jos ale acestui articol. „Este o prioritate pentru noi“.

Elena Gheorghe este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste de noi, nu doar pentru talentul său, ci și pentru carisma de care a dat dovadă. Un alt motiv pentru care fanii o îndrăgesc este faptul că s-a dovedit mereu deschisă cu ei, povestindu-le tot ce se întâmplă în viața sa și a familiei sale.

Piesele ei sunt ascultate de milioane de români, adunând un număr impresionant de vizualizări și de comentarii apreciative. Cu alte cuvinte, fanii îi arată susținere cântăreței în tot ceea ce face.

Foarte activă pe rețelele sociale, Elena Gheorghe își ține urmăritorii la curent cu noile planuri pentru 2022, însă împărtășește și momente savuroase cu micuții ei.

Recent, artista a vorbit, într-un interviu pentru wowbiz.ro, despre perioada în care nu a mai cântat, recunoscând că nimic nu a mai fost ca înainte.

„Acum ne concentrăm foarte tare pe carieră, pentru că am avut la dispoziție doi ani de zile și am stat și chiar am fost super focusați pe partea asta de familie. Desigur că este o prioritate pentru noi și va rămâne așa, dar trebuie să mai facem loc și pentru carieră, căci a cam avut de suferit în ăștia doi ani de zile“, a declarat vedeta.