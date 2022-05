Plantele vitale pentru români care vor fi afectate de seceta din vară. Avertismentul fermierilor

Anul acesta se anunță o secetă puternică care fa afecta culturile de grâu și pe cele de porumb, floarea soarelui și rapiță, spun agricultorii. Aceștia au dificultăți, iar prognozele arată țara noastră va avea de a face cu o perioadă secetoasă pe viitor.

Fermierii sunt de părere că producția lor din toamnă va fi afectată din cauza secetei. Cu toate acestea, anul acesta nu va fi la fel de dezastruos ca și anul 2020. Chiar dacă condițiile meteo sunt mai prielnice acum, costurile legate de activitatea în agricultură sunt mai mari, iar războiul din Ucraina a avut un impact negativ în acest sens.

„Seceta e în acest moment o problemă pentru agricultură, cu siguranță, chiar dacă nu la nivelul din 2020. Pentru culturile de toamnă, efectele se văd deja, mai ales în Sud și în Moldova. Estimările noastre arată că vom avea până la 9 milioane de tone de grâu în acest an, poate chiar mai puțin.

Situația depinde și de precipitațiile din perioada următoare. Anul trecut am avut 11,3 milioane de tone, în 2020 am avut sub 7 milioane de tone”, a precizat Cristina Cionga, director pentru afaceri europene al Asociației Producătorilor de Porumb din România.