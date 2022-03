Plantele pe care toată lumea trebuie să le aibă în casă. Sunt foarte ușor de întreținut

Ce plante trebuie să aibă toți oamenii în casă? Mulți oameni adoră să aibă flori sau diverse plante decorative în locuința lor pentru estetică sau pentru energia pe care o dau acestea. Orice spațiu trebuie valorificat, mai cu seamă dacă vorbim despre încăperi mici cărora trebuie să le dai viață. Cum poți să faci asta și de ce plante ai nevoie neapărat? Toți trebuie să știe asta!

Plante pe care trebuie să le ai în locuință: se întrețin ușor

Din ce în ce mai multe persoane au devenit foarte interesate de amenajările interioare, mai cu seamă dacă vine vorba despre casa lor sau a unor prieteni. Unii dintre ei mai acceptă și sfaturile specialiștilor, timp în care alții citesc în detaliu site-uri de specialitate. Orice spațiu merită valorificat, mai ales dacă nu dispui de încăperi mari.

Poți să ai o casă micuță pe care să o îngrijești atent și în care să pui obiecte care îi dau viață, energie, dar și senzația de mai mult spațiu. Cea mai simplă modalitate de a înfrumuseța orice colț al casei este de a pune un ghiveci plin cu flori colorate.

Totuși, pentru cei care nu au timp să le îngrijească sau nu stau prea mult pe acasă există opțiuni pe care trebuie să le ia la cunoștință. Poți să îți creezi propria oază de relaxare chiar la tine acasă, iar pentru asta trebuie să ai încredere în plantele care îți dau o vibrație bună și au calități de purificare.

Ce mai poți alege

Planta zâmbetului are o frumusețe aparte, are originile în Madagascar și poate să aducă un plus de culoare oriunde ai alege să o pui. De asemenea, este ideală în încăperile supraîncălzite. Ea trebuie udată moderat, iar pământul ei este recomandat să fie uscat la suprafață înainte să adaugi apă.

Hoya este și ea o variantă bună. Este o plantă tropicală și uimește cu aspectul său spectaculos. Aceasta este totuși robustă și nu necesită multe trucuri de îngrijire. Florile ei sunt cărnoase, cu un aspect cerat, asemănătoare cu florile de porțelan.

Trebuie să știi că are nevoie de un sol ușor și își răspândește parfumul tropical în toată casa. Nu necesită un ghiveci mare și adoră să fie plasată în zonele de sud și vest din locuința ta. Nu este foarte pretențioasă și nu are nevoie de orele de stat la soare. Cu toate astea, este util să o pui într-o cameră cu o temperatură medie.