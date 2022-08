Plantele pe care le poți ține noaptea în dormitor. Nu vor avea un efect negativ asupra somnului

Ce plante poți ține noaptea în dormitor. Acestea nu vor avea un efect negativ asupra somnului tău. Se știe faptul că plantele de interior sunt benefice pentru starea de spirit și creativitate, nu doar pentru înfrumusețarea unui spațiu. Plantele de interior dau un aspect mai luminos al încăperii, dar pot ajuta și la scăderea nivelului de stres.

Plante în dormitor?

Plantele sunt adesea ținute în casă. Ele dau un aspect plăcut încăperii, reduc stresul și sporesc creativitatea. Însă unii sunt de părere că nu este tocmai recomandabil să le ai noaptea în cameră. Motivul este că plantele se hrănesc cu ajutorul luminii, eliminând oxigen, ca finalizare a procesului de fotosinteză.

Însă când plantele nu mai au lumină, adică noaptea, ele folosesc oxigenul pe care oamenii îl respiră pentru a supraviețui, eliminând, ca și oamenii, dioxid de carbon.

Prin urmare, unii sunt de părere că atunci când ai mai multe plante în camera de dormit nivelul de oxigen poate scădea mult și pot apărea probleme cu respirația.

Cu toate acestea, nu au fost sesizate până acum cazuri de deces prin asfixiere din cauza lipsei de oxigen provocate de plante. Însă chiar și așa, se consideră benefic să menții numărul redus al plantelor, pentru a te asigura că vei dormi bine.

Ce plante poți ține noaptea în dormitor

Anumite plante nu afectează sănătatea în niciun fel, indiferent de număr. Pe acestea le poți păstra cu încredere în camera în care dormi, fără a te preocupa de lipsa oxigenului.

Este vorba despre plante precum limba soacrei, filodendronul sau ficusul. Limba soacrei este o alegere bună atunci când vine vorba de alegerea plantei pentru dormitor. Ea se află în topul celor mai purificatoare plante și diferă prin faptul că ea și noaptea continuă să folosească dioxid de carbon pentru a produce oxigen. Limba soacrei nu are nevoie nici de prea multă lumină și poate fi udată ocazional.

În ce privește filodendronul, această plantă cu frunze în formă de inimă este ușor de întreținut și este renumită pentru faptul că absoarbe formaldehida, un gaz periculos. Planta are un aspect frumos și se potrivește cu toate decorurile.

Ficusul face și el parte dintre cele mai apreciate plante de apartament, remarcându-se prin aspect și prin faptul că nu are nevoie de o atenție specială la partea de îngrijire. Planta nu are nevoie nici de prea multă lumină, dar are nevoie să fie udată în mod regulat. Frunzele ficusului sunt un puternic agent purificator ce elimină toxinele din aer.