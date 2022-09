Plante de apartament care nu au nevoie de multă lumină. Se simt cel mai bine la umbră

Deși credeai că ai nevoie de multă lumină în casă pentru a putea avea plante de apartament, ei bine, trebuie să știi că există și unele care se dezvoltă în întuneric. Dacă și tu ești în căutarea unor plante care pot rezista în condiții de lumină scăzută, îți putem da câteva recomandări de plante care se simt cel mai bine la umbră!

Plante de apartament care nu au nevoie de multă lumină

În categoria plantelor de apartament care nu au nevoie de multă lumină intră și bambusul, celebra plantă în multe birouri și case. El are și un loc special în filosofia Feng Shui, mai ales dacă este primit sub formă de cadou. În plus, despre bambus se spune că este aproape indestructibil.

El preferă puțină lumină, se dezvoltă chiar în întuneric sau în zonele cu umbră din casă. Asigură-te însă că animalele tale de companie nu au acces la el, deoarece are proprietăți toxice.

O altă plantă de apartament amatoare de umbră este limba soacrei. De altfel, speciile de Sansevieria se numără printre cele mai rezistente plante de interior la lumină puțină. Ele sunt plante care necesită și puțină întreținere. În plus, sunt foarte rezistente, putând prospera zeci de ani.

Ce plante poți să alegi

Limba soacrei este o plantă de apartament care preferă să crească la umbra parțială, însă poate tolera și umbra. Și ea este toxică pentru animalele de companie, așadar ține-o la loc ferit de ele.

De asemenea, evită să o uzi prea des, mai ales dacă nu este plasată în lumina directă a soarelui, care-i poate usca solul. Altminteri, udarea excesivă poate face ca rădăcinile să-i putrezească și poate ucide planta.

O altă plantă care preferă umbra este feriga de cerb – Platycerium bifurcatum. Feriga de cerb face parte din categoria plantelor epiftite, care înseamnă că poate crește în mod natural pe alte plante, și nu în sol.

Ca și plantă de apartament, ea poate crește și montată pe scânduri de lemn. Ea preferă locurile cu umbră deasă și nu poate să reziste în lumina directă a soarelui.

Feriga Păr de Venus, Capilaria sau Părul Maicii Domnului este o altă plantă pe care o poți așeza cu succes în locurile fără lumină din casă. Ea are frunze delicate, în formă de evantai.

Este o plantă de apartament extrem de populară, care preferă lumina scăzută și are nevoie de un sol umed, nu ud, pentru a se dezvolta cum trebuie. De asemenea, planta preferă un mediu cald și umed, precum și zonele în care nu primește lumină directă.