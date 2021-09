Rareș Vâsc a renunțat la o carieră în cercetare în Suedia pentru a-și urma visul. Acesta s-a întors în Cluj și a investit în biciclete ecologice din bambus. Poate suna ciudat pentru unii oameni, însă Rareș are un secret. Folosește un ulei special pentru longevitatea și rezistența lemnului.

Rareș Vâsc a plecat din Bistrița către Cluj pentru a ajunge medic veterinar. Cu toate acestea, după primul an de studiu a decis să se îndrepte spre zootehnie. După patru ani a plecat în Suedia, iar aici și-a regăsit pasiunea pentru biciclete.

În primul rând, și-a construit o bicicletă din piese reciclate, pe care le-a găsit, la propriu, pe stradă, iar un student internațional a pus imediat ochii pe ea și a cumpărat-o. Cu banii câștigați, și-a achiziționat o trusă de scule. În scurt timp a devenit „băiatul cu biciclete”. Atunci s-a decis să deschidă un PFA, hotărât să-și continue afacerea bazată pe biciclete.

În câțiva ani petrecuți în Suedia, lui Rareș i-au trecut prin mâini mii de biciclete. După ce a stat 4 ani în țara nordică, Rareș a început un master în biomedicină, la o universitate suedeză. Într-un final, a ajuns să lucreze în cercetare. Cu toate acestea, pasiunea pentru biciclete nu a pierdut-o niciodată.

Într-o zi, bărbatul a văzut pe internet o bicicletă din bambus. A fost uimit, așa că și-a construit singura una. Între timp, și-a dat seama că bambusul ridică o serie de probleme. De exemplu, umezeala din mediul ambient provoacă o tensiune internă ce poată să ducă la ruperea tubului.

Mai mult de atât, bambusul poate fi afectat în timp și de insecte, iar mucegaiul este cel mai mare dușman. Rareș s-a folosit de laboratorul în care lucra pentru a găsi o soluție pentru a transforma bambusul într-o materie primă viabilă.

Secretul său este un ulei special, care prin impregnare schimbă structura moleculară a bambusului. În anul 2017, după ce a revenit în Cluj, Rareș și-a deschis o afacere cu biciclete din bambus cu ajutorul fondurilor europene.

„E multă migală, munca la un cadru de bicicletă din bambus poate fi asociată cu munca unui bijutier. Trebuie lucrat cu multă atenție la detalii pentru că per total să iasă un produs bun atât calitativ cât și estetic. (…) Afacerea mea este și pasiunea mea pe care am reușit să o fructific. Din acest punct de vedere mă consider norocos. În fiecare zi intru în unitatea de producție, care se află în Cluj, cu entuziasm mare, ca și cum ar fi prima zi. Hala mea de producție e locul de joacă preferat pentru mine”, mai spune dezvoltatorul.