Planta pe care să o ţii în casă în septembrie pentru bunăstarea familiei. Aşa vei avea noroc şi în dragoste

Sunt ușor de îngrijit și nu sunt prea scumpe. În plus, acestea dau viață oricărei locuințe și adaugă o notă de culoare. Da, plantele de interior sunt de multe ori cei mai buni aliați atunci când vine vorba de realizarea unei decorări optime a casei tale. Dar unele dintre ele trec dincolo de acest aspect și pot ajunge să îți influențeze starea de spirit, pot filtra energia negativă și atrage norocul.

Planta care nu trebuie să îți lipsească din casă în luna septembrie

Tot ceea ce ne înconjoară este creat de energie, în special lucrurile vii, cum ar fi animalele și plantele. Așadar, nu este surprinzător faptul că anumite soiuri de flori au abilități ezoterice puternice care atrag ceea ce ne dorim cel mai mult.

Ba mai mult, ele au puterea de a îți influența starea de spirit, de a atrage energia pozitivă și norocul, creând o barieră protectoare, așa că sunt cele mai potrivite pentru decorarea casei tale. Dacă vrei să afli ce floare atrage bunăstarea în luna septembrie în casa ta, citește mai departe, pentru că răspunsul este mai jos.

Atrage bunăstarea în familie

Asterul, căci despre ea este vorba, este o plantă perenă cunoscută și sub numele de Cer înstelat sau Aster scoțian și este originară din estul și centrul Americii de Nord. Aceasta are un aspect asemănător cu cel al margaretelor, cu deosebirea că are culoarea purpurie și centrul galben al asterului. Este foarte ușor de îngrijit și rezistă perfect la vreme rece, așa că o puteți planta fie în grădină, fie într-un ghiveci.

Din cele mai vechi timpuri, planta fost identificată cu dragostea și divinitățile sale și a fost adesea purtat ca amuletă pentru a păstra un partener. Este asociată cu nașterea lunii septembrie și, potrivit diferitelor culturi, reprezintă eleganța, blândețea, speranța, fidelitatea și curajul.

Cum se îngrijește planta

Dacă vrei să ai un mic cer înstelat într-un ghiveci, ar trebui să ști câteva lucruri despre cum să îngrijești o plantă de Aster acasă. Perioada sa de înflorire începe toamna și durează aproape toată iarna, deoarece sunt foarte rezistente la temperaturi scăzute.

În primul rând, ghiveciul trebuie așezat într-un loc semiumbrit sau însorit, iar planta trebuie udată frecvent. Cel mai bine este să îi pui apă o dată sau de două ori pe săptămână în timpul iernii și să crești la 3 sau 4 ori pe săptămână în timpul lunilor mai calde.

Planta este folosită de sute de ani ca amuletă care atrage dragostea. Astfel că, tot ce trebuie să faci este să ai grijă de ea cum se cuvine și să o faci să înflorească astfel încât asterul să îți aducă persoana iubită în viața ta.

