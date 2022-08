Planta care te scapă de kilogramele în plus. Lidia Fecioru oferă un sfat prețios

Kilogramele în plus sunt o mare problemă pentru toată femeile, mai ales când vrem să arătăm bine în costumul de baie sau în rochia de petrecere. Căutăm informații pe internet despre diete miraculoase sau trucuri care să ne facă mai suple peste noapte, fără efort. De fapt, sunt doar strategii de marketing. Ceea ce funcționează cu adevărat este combinația mâncare sănătoasă-mișcare. Plus câteva plante oferite de Mama Natură și dezvăluite de Lidia Fecioru.

Planta care te ajută să slăbești ușor

Celebra Lidia Fecioru, cunoscută pentru sfaturile sale prețioase în materie de alimentație, zodii sau relații, are un pont pentru toate doamnele și domnișoarele care vor să slăbească sănătos. Este unul dintre remediile naturiste folosite în fitoterapie, inclusiv în cazuri de obezitate. O plantă cu nume sugestiv este recomandată ori de câte ori vrei o detoxifiere a organismului și să scapi de niște kilograme în plus. Și unde mai pui că are foarte multe beneficii.

Ei bine, este vorba despre „Iarba de aur” sau „Fierea pământului” (Ţinatura), opțiunea perfectă pentru detoxifiere si revigorare, dar şi pentru pierdere în greutate. Potrivit energoterapeutei, planta conferă şi acţiune antiinflamatoare, antipiretică, sedativă pentru sistemul nervos central, antibacteriană, pe lângă cea tonică şi moderat laxativă.

Cum recunoști „Iarba de aur” și unde crește

Această plantă creşte în tufişurile de la marginea pădurilor şi pe pajişti umede, fiind uşor de recunoscut după tulpina dreaptă, ramificată în partea superioară şi florile rozalii, adunate în vârful tulpinii. Odată culeasă, „Fierea pământului” se lasă la uscat, apoi se macină cu râşniţa de cafea sau de zahăr. Pulberea obținută se păstrează în borcane de sticlă închise etanş, în spaţii răcoroase, ferite de lumină, cam 20 de zile.

Ține cont de ce spune Lidia Fecioru

Lidia Fecioru spune că, înainte de a urma o cură cu această iarbă, cere sfatul medicului, chiar dacă vrei să slăbești cu ajutorul plantelor medicinale. În cazul Ţinaturii, este contraindicată femeilor gravide deoarece poate produce contracţii uterine. De asemenea, dacă ai gastrită sau ulcer, ferește-te de „Fierea pământului”.

Persoanele foarte slăbite, cu lipsă mare de fier, trebuie să fie foarte atente, mai ales la efectul tonic amar al plantei, care poate accentua această stare de rău. „Iarba de aur” poate agrava și crizele biliare, ca urmare a contracţiilor musculaturii netede, accentuând și durerile asociate, a mărturisit vedeta TV.