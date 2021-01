Planta care e aur curat pentru sănătatea românilor. Cum se prepară corect acest leac vechi

Românii sunt printre cei care apreciază leacurile și obiceiurile medicale din vremurile trecute. Care e planta care e extrem de benefică pentru sănătatea trupului? Cum se prepară și care sunt puterile sale? Cei care nu iubesc produsele din comerț pentru îngrijire o preferă negreșit.

Planta care e aur curat. Nu mulți români știu de ea

Nalba mai este cunoscută în popor drept cașul-popii sau bănuți. Nu mulți români știu de efectele sale benefice. Aceasta crește pe lângă garduri, margini de drum sau ziduri vechi și are niște frunze mici. Mai există și cașul-popii care are frunze mari și se numește malva granfilora, știută și ca nalbă de câmp sau nalbă albă.

Planta conține mucilagii, cantități mici de tahin, fitosteroli, substanţe minerale, dar mai ales săruri de calciu și sodiu. De asemenea, frunzele sunt bogate în vitamina C și provitamina A, arată „Ghidul plantelor medicinal și aromatice”, coordonat de farmacologul dr. Ovidiu Bojor. Este recomandat să se pună o linguriță de plantă la macerat într-un sfert de litru de apă rece care trebuie lăsat peste noapte.

Mod de preparare și utilizare

Dimineața se încălzește puțin, mai apoi e necesar să o consumi sub formă de ceai pe stomacul gol pentru următoarele afecțiuni:

Inflamații ale mucoaselor interne

Inflamații ale cavității bucale

Gastrită

Ulcer gastric, ulcer intestinal

Inflamații ale vezicii urinare

Inflamații

Nalba se poate consuma și sub formă de supă, prep

Mod de preparare: Prepară-o sub formă de infuzie piperată din două linguri de frunze și flori la o cană cu apă. Bea 3-4 căni pe zi, îndulcite cu miere. Poți să-ți clătești cavitatea bucală de mai multe ori pe zi, poți să o folosește cu comprese sterile contra uscăciunii ochilor și mai poate fi folosită și în spălăturile vaginale și rectale. NU are contraindicații!

Indicații

-Uz intern

inflamatii ale cailor respiratorii,- bronsita, dureri de gat, tuse, tuse convulsiva, faringita, laringita,- se face gargara cu ceai de nalba, de mai multe ori pe zi, aplicat sub forma de comprese caldute in combinatie cu faina de orz, ajuta la revenirea vocii -,

probleme ale cavitatii bucale, gura uscata, gat uscat, amigdalita, inflamatii ale ochilor, pleoape uscate,- se face gargara cu ceai de nalba, se fac spalaturi si se aplica sub forma de comprese,

inflamatii ale vezicii urinare.

inflamatii renale.

tulburari gastro-intestinale,- ulcer gastric, gastrite, boli intestinale.

-Uz extern

abcese, rani, umflaturi la maini si la picioare, provenite in urma fracturilor, flebite,- bai cu extractul la rece, care se incalzeste,

furunculoza,- cataplasme cu decoctul preparat la rece si cu frunze -,

inflamatii vaginale, micoze, leucoree, hemoroizi, fisuri anale,- se fac bai si spalaturi locale,

tenuri uscate si ridate, tenuri cu pielea uscata care se descoameaza usor,- se aplica comprese -.(Sursa: biaplant.ro)