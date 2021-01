Ce se întâmplă în corp dacă mănânci pătrunjel zilnic. Beneficii miraculoase pentru un organ major

Pătrunjelul este o plantă erbacee medicinală, aliment și condiment, cultivat în majoritatea zonelor de relief din țara noastră. Acesta este deseori neglijat, deși are importante calități nutritive și medicinale. Majoritatea oamenilor nu cunosc beneficiile sale și îl folosesc doar pentru a da gust mâncărurilor, aplicațiile lui fiind mult mai multe. Chiar și așa, planta își poate demonstra eficiența, dacă este consumată zilnic.

Pătrunjelul, miracol pentru sănătate. Ce se întâmplă în corp dacă mănânci zilnic

Pătrunjelul conține flavonoide, minerale, provitamina A, complexul vitaminic C, vitamina C, apiol, vitaminele B și E, calciu, fosfor, magneziu, sodiu, potasiu, sulf, iod, dar și un aminoacid numit histidină, care stopează dezvoltarea tumorilor. Planta ajută și la buna funcționare a ficatului, splinei, sistemelor endocrin și digestiv.

Ajută pacienții diagnosticați cu gută.

Detoxifică ficatul natural.

Are rol în buna funcționare a uterului.

Întărește unghiile fragile.

Explicațiile specialiștilor

„Toată lumea cunoaște pătrunjelul, toată lumea știe că are foarte multă vitamina C, ba chiar mai multă decât citricele. În plus, are vitaminele din complexul B, B1, B3, B5, B9. Are vitamina K, vitamina E. În iarnă, dacă consumăm pătrunjelul, vor avea cele trei vitamine care se ajută una pe alta, anume vitamina A, vitamina C și vitamina E.

Vitamina E combate radicalii liberi din membrana celulei. Vitaminele C și B combat radicalii liberi din interiorei celulei, deci este foarte bună pentru combaterea răcelilor, ciupercilor sau a bacteriilor. Se poate folosi și de doamne astfel: luați o mână de pătrunjel, puneți o linguriță de iaurt, le zdrobiți la blender și puneți această soluție pe la ochi. Îndepărtați după 20 de minute”, a spus Petre Biolan, inginer horticol, într-un interviu pentru Agro TV.

Rețetă pentru ficat: pătrunjel și lămâie

„Avem nevoie de 15-16 fire de pătrunjel, aproape o legătură, una mai sănătoasă, după tăiem, cu tot cu codițe. Nu trebuie tăiat mărunt. În maximum trei minute se prepară, oricum. E foarte simplu. Acum, se bagă în blender. Cel mai importantă este modul cum îl bei. 15 zile, în fiecare dimineață, pe stomacul gol, înainte cu 30-40 de minute de micul dejun. După ce facem asta, 7 zile pauză, apoi încă 15 zile reiei. Este un detox hepatic foarte eficient. Acum, după ce punem pătrunjelul în blender, adăugăm și o jumătate de la zeama unei lămâi, apoi jumătate de pahar cu apă”, a spus Cesur Durak, specialist în nutriție, în emisiunea ”Teo Show”, de la Kanal D.