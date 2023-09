Am aflat care este planta care are calciu mai mult decât laptele. Românii o au în grădină, dar nu știu cât de benefică este. Poate fi văzută și în natură. Așadar, care este această plantă și cât de benefică este pentru om.

Natura nu contenește să îi uimească pe cercetători care au descoperit noi proprietăți ale acestei plante miraculoase pentru organismul uman.

Această plantă se regăsește printre celelalte despre care nu avem idee cât de utile pot fi și pe care le vedem în fiecare zi.

Năsturelul, planta miraculoasă

Este vorba despre năsturel, care este un adevărat medicament despre care puțini știm. Face parte din familia ”Brassicacea” și mai este cunoscută și ca ”brâncuță”, ”măcriș de baltă” sau ”năsturaș”. Poate fi găsită atât în grădini, câmpii, dar și în piețe, căci este o plantă care se comercializează.

Năsturelul este comestibil, putând fi folosit în salate, pentru că este compus dintr-un procent de 95% apă: În plus, năsturelul conține cantități semnificative de vitamina C, A, riboflavină, vitamina B6, Calciu, Mangan, iar o porție de 100 de grame nu are mai mult de 11 calorii.

În plus, năsturelul are și o compoziție scăzută de carbohidrați, proteine, grăsimi și fibre dietetice. De asemenea, cu ajutorul acestei plante se pot trata boli de piele sau problemele cu digestia, datorită iodului și vitaminei C, de care aceasta mai dispune.

Năsturelul mai poate fi găsit în apropiere de izvoare, păduri, pe câmpii, în grădină, în zone mlăștinoase…etc. Multe țări recunosc beneficiile banalei plante, astfel că responsabilii din sănătate au recomandat fermierilor cultivarea lui.

Britanicii sărbătoresc năsturelul

Spre exemplu, în Marea Britanie năsturelul este foarte apreciat. Aici se cultivă ca o legumă sau ca o plantă acvatică, în regiuni precum Hampshire, Dorset, Wiltshire, Hertfordshire. De asemenea un oraș, Alresford, organizează numeroase festivaluri legate de năsturel.

Festivalul Năsturelului din orașul britanic Alresford strânge an de an, un număr de peste 15.000 de vizitatori. Aceștia pot cumpăra diferite preparate pe bază de năsturel, dar pot vedea și spectacole sau pot admira o linie ferată cu aburi.