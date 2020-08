Plajele sălbatice de pe litoralul românesc, țeapă uriașă pentru buzunarul românilor. Cât a ajuns să coste o porție de calamari

Este vară și toată lumea își dorește să petreacă câteva zile departe de casă, într-o zonă cât mai sălbatică și linistită, aproape de malul mării. Cândva, plaja Tuzla întrunea de minune aceste condiții, însă astăzi, acea plajă lungă și curată s-a transformat într-un loc în care nu prea-ți mai vine să revii și următoarea dată.

Plaja Tuzla: Prețuri scumpe, condiții mizere

Plaja Tuzla este situată la marginea localităţii cu acelaşi nume, mai exact, pe drumul care leagă Constanţa de sudul litoralului. Cândva, această plajă era dedicate persoanelor care doreau să petreacă momente liniștite cu familia, departe de zbuciumul stațiunilor cunoscute pentru gălăgie și distracție.

Astăzi, însă, lucrurile stau astfel, o spun persoanele care și-au făcut curaj să încerce să mai dea o șansă fostelor plaje sălbatice, acum acaparate de comercianți. Din păcate, condițiile s-au schimbat mult, iar restricțiile s-au înăsprit. Toate acestea, pe bani grei!

Chiar dacă este interzis, pe plaja Tuzla prosoapele și corturile pot concura încă cu sezlongurile și saltelele murdare puse la dispoziție de agenții economici, însă prețurile la mâncare au explodat.

Adelina și Emilian sunt doi tineri care și-au pus ambiția să vină pentru al treilea an consecutive pe această plajă. În ciuda dorinței de a petrece un timp frumos în libertate, departe de agitația din Vamă sau alte stațuni aglomerate, aceștia se declară dezamagiți de condițiile pe care le au din partea autorităților și a comercianților.

Pasionați de vacanțele la cort, ei au ales să încalce puțin noile restricții unde este interzisă camparea și să economisească câțiva bani.

„Am ales această plajă pentru că este încă puţin diferită de Vama Veche. Încă nu e aşa aglomerată. Dar, de la an la an găsim aici tot mai multă lume. Este foarte scumpă mâncarea. După ce o terasă s-a închis, o porţie de calamar pe care am luat-o cu 20 de lei s-a făcut 40 de lei.

Acum, mâncăm ce ne-am adus de acasă sau mai cumpărăm hamsie“, spune fata. „Fiind o plajă virgină, mă aşteptam ca preţurile să fie mai mici, dar nu este aşa“, recunoaşte şi băiatul, potrivit adevărul.ro.

Zonele sălbatice de la mare, țeapă pentru buzunarul românilor

Cei doi tineri au povestit pentru adevarul.ro că plaja Tuzla a devenit neîncăpătoare de mizerie și construcții de prost gust construite cu scopul de a profita tot mai mult de pe urma turiștilor.

“Evident că fiecare a înţeles ce-a vrut din avertismente şi şi-a făcut propriile reguli: aşa s-a ajuns ca plaja să fie o amestecătură de şezlonguri, cearceafuri, corturi şi saltele murdare şi rupte. Bunici şi nepoţi, tineri şi bătrâni, turişti de o noapte sau de un weekend, câini de rasă sau maidanezi, cu toţii au ajuns să împartă nisipul şi pietrele.

Nici peisajul de pe faleză nu este unul care să îţi permită să te bucuri de o vacanţă într-un loc sălbatic de natură. Beach-baruri de lemn abandonate, unele deschise, dar fără clienţi, podeţe rupte, munţi de gunoaie întregesc peisajul de la Tuzla.

De altfel, la ultimul control din iulie al inspectorilor Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, aceştia au descoperit construcţii ilegale, cu destinaţia de alimentaţie publică, haznale săpate lângă izvoarele de apă „potabilă“, cazări încropite printre gunoaie, cu girul autorităţii locale.

Primăria Tuzla a transmis tuturor deţinătorilor de construcţii de pe plajă o adresă prin care le-a cerut să dezafecteze zona”, au povestit aceștia, potrivit adevarul.ro.

Din păcate, românii au tot mai puține variante de a petrece un timp frumos într-un spațiu curat și condiții decente, ceea ce va duce la alegerea destinațiilor de vacanță în străinătate.