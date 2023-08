Plajele de lângă România care sunt de o frumusețe ireală. Trebuie să mergi și tu aici

Cu toate că vara se apropie de final, nu este prea târziu pentru o escapadă într-un loc spectaculos. Dacă nu vrei să mergi pe litoralul românesc, dar vrei să te bucuri de nisip și soare, există câteva variante ce vor fi, cu siguranță, pe placul tău. Acestea sunt plajele de lângă România care sunt de o frumusețe rară.

Așa cum se întâmplă an de an, din ce în ce mai mulți români aleg să se relaxeze departe de țară. Pentru care care își doresc să se bucure de nisip, soare, mare, înconjurați de peisaje spectaculoase, cea mai bună alegere este Grecia.

Turiștii se întorc cu plăcere, în fiecare vară, în stațiunile preferate, cuceriți nu doar de frumusețea locurilor, dar și de serviciile de bună calitate la prețuri avantajoase, ospitalitatea localnicilor și faptul că pot ajunge destul de ușor unde își doresc.

De departe, în topul preferințelor românilor este Halkidiki. Pe o platformă de social media, pe pagina Urban Wanders, a fost publicat un videoclip în care sunt prezentate cele mai frumoase plaje din Sithonia, locuri de o frumusețe ireală. Clasamentul arată așa:

Anul acesta, mulți turiști au avut parte și de surprize neplăcute în vacanața în Grecia. A fost cazul unui român care a chemat poliția când a aflat că trebuie să plătească umbrela la plajă din Thassos. Bărbatul a apelat la oamenii legii pentru a calma conflictul iscat între el și administratorii localului.

„Despre Marble Beach sau Porto Vathy, dezamăgitor!! Am avut o experiență neplăcută, se cere o taxă de 70 euro de umbrelă, deși nu este afișată nicăieri. După o oră am vrut să plecăm dar nu a fost posibil, am fost nevoiți să chemăm poliția deoarece ne-au blocat ieșirea și ne cereau cei 70 euro!! Urâtă experiență, urâtă plajă, nu recomand! La Skala e 20 euro și mult mai frumos, incomparabilă.

De șezlong 35 euro, nu se comunica nimic la început, am comandat niște băuturi de 11 euro și când am vrut să le plătim au spus că trebuie să facem consumație până la 70 euro. Atunci am hotărât să plecăm”, a scris acesta pe Forum Thassos.