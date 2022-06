Plaja sălbatică din România cu prețuri accesibile la cazare. Prețurile sunt mult mai mici decât în Mamaia sau Vama Veche

Care este plaja sălbatică din România cu prețuri accesibile la cazare. Prețurile sunt mult mai mici decât în stațiuni precum Mamaia sau Vama Veche. Această plajă sălbatică este situată la mai puțin de cinci kilometri de șoseaua principală care face legătura din Constanța și Mangalia. Prețurile sunt accesibile îndeosebi la pensiuni.

Plaja sălbatică din România cu prețuri accesibile la cazare

Plaja sălbatică din Constanța, ultima de acest gen rămasă, este plaja Tuzla. Această plajă este situată între Constanța și Năvodari, la numai doi kilometri de șoseaua DN39. Față de drumul principal, ea se află la o distanță de cinci kilometri, o distanță greu de parcurs pe jos. Turiștii care însă vin cu mașina la plaja Tuzla trebuie să știe că drumul are o bună parte numai din piatră, dar vor avea nevoie de instrucțiuni clare, întrucât este ascunsă de turiști.

Pentru o noapte de cazare, 2 persoane, prețul pornește de la 140 de lei, cu alte cuvinte mai ieftin decât cazarea în stațiunea Vama Veche, unde pentru o cameră dai între 250-300 de lei, iar în Mamaia, cea mai ieftină cameră costă la cazare 300 de lei.

Plaja Tuzla a devenit cunoscută publicului larg în urmă cu câțiva ani. Odată cu numărul ridicat de turiști care vin aici a apărut și un punct de salvamar, de prim-ajutor, au fost amplasate toalete ecologice și și-au făcut apariția câteva terase.

Plaja Tuzla, loc de deconectare

Plaja Tuzla are un farmec deosebit, întrucât este adăpostită sub coasta sălbatică a mării. Apa are o culoare verde-albăstruie, devenind una dintre cele mai frumoase plaje de pe litoralul românesc.

Pe plaja Tuzla poți găsi și mici baruri care servesc cocktailuri, băuturi răcoritoare și mâncare. Ele sunt situate la extremitățile plajei și au diverse feluri de mâncare, cum ar fi burgeri, midii, hamsii etc.

Ca și activități, aici se pot închiria sky jeturi sau poți face plimbări cu barca spre epava de la Costinești. De asemenea, poți aduce saltea sau colac și te poți bucura de mare.

De asemenea, trebuie să știi că pe plaja Tuzla vii ca să te deconectezi, mai ales că nu vei avea semnal la telefon, doar în câteva zone pe care va trebui să le cauți bine.

Ca și obiective turistice, în împrejurimi te poți delecta cu băile de nămol de la Techirghiol, renumite în tratarea multor boli neurologice, vasculare sau respiratorii.

Iar dacă preferi plimbările mai lungi, poți să faci una între Lacul Techirghiol și Balta Tuzla.