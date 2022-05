Plaja pentru nudiste care a fost amenajată la 70 de kilometri de București. Explicația Primăriei

Plaja pentru nudiste care a fost amenajată la 70 de kilometri de București. Care este explicația Primăriei. Plaja este situată într-o comună din Bărăgan. Nu există însă drum direct până acolo, ci se ajunge prin curțile localnicilor. Primăria a cosit însă buruienile, a adus nisip fin și a amenajat un loc special pentru ca femeile care vin la plaja denumită „La Femei” să aibă parte de momente pentru relaxare.

Plaja pentru nudiste „La femei” se află în Mitreni, Călărași. În balta Potcoava cu nămol sulfuros, ca la Techirghiol, s-a amenajat, în zona numită „La femei” un loc cu nisip fin, însă nu este un loc unde se ajunge repede, căci nu există indicatoare și o poți găsi doar dacă întrebi pe uliță.

Plaja nudistelor este un loc plăcut, iar peisajul se aseamănă cu frumusețea Deltei. Viceprimarul Florin Chirnogeanu spune că plaja pentru doamne este o tradiție a locului.

„- Plaja pentru doamne! Este tradiție la noi cu plaja pentru doamne. Și anul ăsta am mai băgat câteva sute de tone de nisip și-am reamenajat-o, dacă pot spune așa. Accesul se mai face printr-un loc. Se coboară pe la fosta discotecă. Deja am făcut… N-ați fost pe acolo. (…) Așa… Pe la Minciună. Am toaletat acolo, am tuns iarba. Se poate ajunge. Se merge pe jos, sunt câteva sute de metri. Dar se ajunge și pe acolo. Nămolul nostru are proprietăți recunoscute de bunicii noștri de mult timp, spune viceprimarul. Care sunt exact nu pot să vi le spun”, a spus acesta.