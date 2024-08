Plaja din Thassos unde prețurile au sărit în aer. Cât a plătit o româncă pe două șezlonguri și o umbrelă

Grecia, cu insulele sale exotice, este una din destinațiile perfecte pentru unii români. Pentru alții, a devenit un loc, poate la fel de scump, ca stațiunile de la Marea Neagră. Sunt mulți cei care, odată ajunși, au descoperit plaja din Thassos unde prețurile au sărit în aer. Așa am aflat, de fapt, cât a plătit o româncă pe două șezlonguri și o umbrelă.

Pe fondul creșterii costurilor de transport cu feribotul și a lunilor de inflație în creștere în Grecia, vacanțele de vară în 2024 au devenit mai scumpe, după cum reiese dintr-un sondaj realizat de Institute of Retail Market Research, care s-a axat pe modul în care costul vieții în Grecia influențează obiceiurile consumatorilor.

Cercetările relevă schimbări semnificative în comportamentul consumatorilor din diverse domenii, atribuite în mare parte creșterii prețurilor produselor și serviciilor, atât pentru localnici, cât și pentru turiștii care au ajuns sau vor mai ajunge aici.

Nu ar fi prima dată când vorbim de prețurile crescute pe litoralul grecesc, așa că nu ar trebui să fie nimic surprinzător atunci când vorbim despre plaja din Thassos unde prețurile au sărit în aer.

Pe grupurile turistice de pe rețelele de socializare, din ce în ce mai mulți români povestesc despre ce au descoperit în această vară în Grecia. Multe dintre relatări au un numitor comun, și anume prețurile mari de pe plaje, din zona de servicii de tip restaurant, precum și cele din hoteluri.

Un astfel de caz este relatat de o româncă care a ajuns pe una din popularele plaje de pe insula Thassos, Porto Vathy.

„Am ajuns în jur de ora 9:30 la plaja Porto Vathy. Erau deja destule șezlonguri ocupate. Primele 2 rânduri d ela mare erau rezervate, era o hârtie pe masă pe care scria rezervat.

Trebuie sunat la ei pentru rezervare… noi nu am știut. În rest totul ok, mâncare bună. 30 de euro 2 șezlonguri și o umbrelă plus consumație.”, a povestit românca.