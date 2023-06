Așa cum se întâmplă în fiecare vară, în ultimii ani, mulți români au ales statul elen ca destinație de vacanță. Atrași de peisajele spectaculoase, serviciile de calitate și prețurile rezonabile, unii turiști au avut parte de surprize deloc plăcute, într-una dintre cele mai cunoscute stațiuni. Cât a plătit un român pe două beri, un suc de portocale și un frappe în Grecia. Prețurile sunt foarte mari.

Grecia a rămas și în acest sezon de concedii, destinația preferată de vacanță a multor români. Unii turiști au avut însă parte de surprize mai puțin plăcute, povestindu-și experiențele pe platformele de social media, prețurile ridicate fiind una dintre principalele nemulțumiri.

Un internaut a susținut că în Skala Potamia, una dintre cele mai cunoscute stațiuni din insula Thassos, li s-a cerut o consumație minimă de 50 de euro, în primele rânduri, iar un șezlong putea fi închiriat cu 15 euro pe zi.

A fost contrazis însă de un alt turist, care a povestit că doar cu o zi în urmă, în aceeași stațiune, grupul din care face parte – format din patru persoane – a comandat două beri, un suc de portocale și un frappe, nota de plată fiind de 21 de euro, fără să se pună problema de limită minimă de consumație.

Chiar și asa, prețurile nu sunt deloc mici, românul plătind pentru patru băuturi peste o sută de lei.

La Scala am fost ieri, când am ajuns, și am comandat patru persoane. Două beri, un fresh de portocale și frappe, 21 de euro. Nu a fost sumă obligatorie.

Acum trei zile, la Scala în primele rânduri ne-au cerut 50 de euro consumație de ei, la marble 15 euro de persoană pe șezlong – au scris românii.