Plaja din Grecia care e la o oră și 30 de minute de România. Aici trebuie să mergi în vacanță!

Myrtos Beach, plaja din Grecia care e la o oră și 30 de minute de România! Chiar dacă prețurile au crescut, și în acest an turiștii români au ales plajele din Grecia. Printre acestea se află și plaja din Grecia care e la o oră și 30 de minute de România. Am putea spune că este un motiv în plus să mergi aici în vacanță, nu?

Myrtos Beach, plaja din Grecia care e la o oră și 30 de minute de România

Dacă sunteți în căutarea celei mai frumoase plaje din toată Grecia trebuie să mergeți la Myrtos Beach. Plaja superbă este situată la 8 km sud de Assos, pe insula ionică Kefalonia, în Marea Ionică din Grecia.

Aflată în nord-vestul Kefaloniei, Myrtos Beach a fost numită „una dintre cele mai spectaculoase plaje din Grecia”.

Myrtos Beach a fost votată de numeroase ori drept cea mai bună plajă grecească și apare întotdeauna pe listele cu cele mai bune plaje din revistele de călătorie. Se află între doi munți, Agia Dynati și Kalon Oros, și este unul dintre cele mai fotografiate locuri din Grecia.

Aici găsești ape frumoase, albastre și turcoaz

Myrtos Beach este renumită în întreaga lume datorită apelor sale frumoase, albastre și turcoaz, care contrastează puternic cu albul strălucitor al pietricelelor netede de marmură de pe plaja dintre stâncile de calcar ale celor doi munți.

Plaja are o formă semicirculară și un peisaj uimitor. Este o plajă cu o imagine perfectă, iar coasta de vest a Myrtos oferă priveliști spectaculoase la apus.

Pentru a ajunge la Myrtos Beach, vizitatorii trebuie să coboare pe un drum abrupt și sinuos de aproximativ 2 km din satul Divarata. Pe drumul spre plajă, vizitatorii se pot bucura de priveliști uimitoare.

În timpul verii, municipalitatea din Pylaros spre și de la plajă operează un serviciu public de autobuz. Acesta pleacă din zona portului din Agia Efimia. Mașinile private pot parca în locurile de la baza falezei.

Din cauza frumuseții sale, plaja poate deveni extrem de aglomerată în timpul verii. Cei care merg pe plajă trebuie să fie avertizați că plaja coboară rapid și brusc, astfel încât apele ar putea să nu fie cele mai bune pentru copiii mici. Zona este, de asemenea, afectată de vânturi puternice.

La Myrtos Beach nu se practică sporturi nautice, iar vizitatorii au voie să înoate doar în apă. La fața locului pot fi închiriate șezlonguri și umbrele. O mică parte a plajei rămâne complet neatinsă de turiști, fiind ideală pentru o izolare totală.

Din cauza unei ordonanțe locale care interzice structurile permanente, vizitatorii care caută opțiuni de luat masa vor găsi taverne în partea de sus a drumului care duce spre plajă, în satul Divarata, unde pot găsi și un bar pe plajă. Opțiunile de viață de noapte pot fi găsite în capitala Argostoli.

Pentru a ajunge la Myrtos Beach de pe continent, Kefalonia se află la o oră de zbor de la Atena. O alternativă mai ieftină, însă mai lungă, este să luați un autobuz de la Atena până la Patra, capitala Peloponezului, și un feribot până la portul Sami din partea de est a Kefaloniei, conform siteului oficial.