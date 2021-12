Piesa favorită a lui Gigi Becali. Dezvăluirea nebănuită despre patronul lui FCSB VIDEO

Piesa favorită a lui Gigi Becali. Patronul FCSB a fost, până de curând, un adevărat suflet al petrecerilor la care participa. Latifundiarul, ca orice machedon care se respectă, adora să danseze, mai ales pe ritmul cântecelor de sorginte balcanică, încercându-și uneori chiar și vocea. Acum s-a aflat și melodia ce-i merge la suflet cel mai mult lui Gigi Becali. Deși, între timp, i s-a adăugat și o alta, dar având legătură cu latura religioasă tot mai pregnantă a milionarului.

Piesa favorită a lui Gigi Becali. Patronul FCSB a fost, aproape toată viața, un mare iubitor de petreceri. Cel poreclit „Geli” în tinerețe a fost sufletul multor paranghelii la care a participat. De când a devenit persoană publică, după preluarea, în 2003, a clubului Steaua/FCSB, Gigi Becali s-a remarcat în diverse ocazii de sărbătorire prin dansurile sale energice.

Au rămas de pomină, dar și în „memoria” internetului, „prestațiile” lui Gigi Becali la nunta lui Cristi Chivu cu Adelina Elisei, din 2008. Sau la cea a lui Cristi Borcea, cu cea de-a doua soție, Alina Vidican, din 2011, unde Becali a fost naș de cununie.

Din acest an, Gigi Becali a schimbat „placa”. El s-a apropiat și mai mult de religie și de biserică. În toamnă, a fost naș de cununie pentru Maria, sora antrenorului Edi Iordănescu. Dar a refuzat să meargă și la petrecerea ce a urmat.

Gigi Becali avea, cel puțin pe vremuri, un cântec anume ce-l ungea pe suflet. Dezvăluirea a fost făcută de cântărețul Adrian Enache în cadrul emisiunii de pe youtube, „Laivu’ lu’ Enache”. Conform solistului, Gigi Becali asculta cu mare plăcere melodia grecească Den Pao Pouthena, interpretată de Vasilis Karras.

Dar Gigi Becali „s-a schimbat la față” de la începutul pandemiei și mai ales din acest an. El nu mai acceptă să petreacă, așa cum o făcea pe vremuri. Nici măcar de Sărbători, chiar dacă se îngrijește ca familia și prietenii săi să se simtă bine.

Mai mult, într-o emisiune de la România TV, după Paști, Gigi Becali a mărturisit că are un cântec religios preferat. Unul pe care l-a descoperit chiar de Sărbătorile Pascale din acest an.

„Spre ruşinea mea, merg zi de zi la biserică, dar nu ştiam de Catavasiile Floriilor, o melodie. Și am ascultat-o la o mânăstire şi am spus: „măi, băieţi, faceţi-mi şi mie melodia aia”, am zis eu. Și ei zic: „a, Catavasiile Floriilor”, canonul. Habar n-aveam, spre ruşinea mea. Mi-au dat-o, că este pe YouTube, dar acum le-am dat să mi-o înregistreze toată, că pe internet e doar 10 minute. Și când am ascultat Catavasiile în maşină pe un stick, de atunci vreo trei zile sunt în lacrimi şi ascult numai Catavasiile.

E, după mine, cea mai frumoasă melodie. Depinde inima cum simte, inima mea aşa simte. Eu, când ascult Catavasiile, cea mai frumoasă, cea mai mare melodie de când e lumea, din toate timpurile. Şi plâng continuu… Atunci când ascultam Catavasiile nu mai conta viaţa mea”, a povestit Gigi Becali la postul tv citat.