Gigi Becali o ia pe urmele profeților. Patronul FCSB știe când va fi Apocalipsa

Gigi Becali o ia pe urmele profeților. Patronul FCSB este cunoscut pentru apropierea sa de religie și biserică. Latifundiarul s-a transformat într-un adevărat propovăduitor al credinței creștine, făcând și numeroase gesturi financiare pentru diferite lăcașuri de cult, inclusiv către Catedrala Mântuiri Neamului. Gigi Becali vorbește deja ca un adevărat proroc, inclusiv despre venirea Apocalipsei.

Gigi Becali o ia pe urmele profeților

Gigi Becali o ia pe urmele profeților. Patronul FCSB s-a apropiat tot mai mult în ultimii ani de religie și de biserică. Din „războinicul luminii”, el a devenit „robul lui Hristos, Gheorghe Becali”, iar, mai nou, un adevărat profet care vorbește despre când va veni „sfârșitul zilelor”. Sau, ceea ce în Biblie este menționat ca Apocalipsă de către „Apocalipsa Sf. Ioan”.

Gigi Becali încearcă, însă, de mai multă vreme, să-și restrângă activitățile. El se concentrează tot mai mult pe latura religioasă, motiv pentru care a și cumpărat o mare suprafață de teren în județul Vâlcea, unde vrea să înalțe două mănăstiri, dintre care una pentru călugări. Nici măcar faimosul „palat al lui Becali” nu se mai află, în acte, în proprietatea patronului FCSB

„Ţin Steaua (FCSB), Arcomul (n.r. – firma de construcții), două care sunt mari, celelalte nu mă mai interesează lucruri mici. Palatul e la fete, le-am dat la fete. Eu grijă de multe nu mai vreau. Când e grijă de multe asta e vrăjmaşul, împrăştie mintea, când o împrăştie nu mai poţi s-o ţii la Dumnezeu că o împrăştie el colo-colo, eu vreau la Hristos să am mintea”, a dezvăluit Gigi Becali la Romania TV.

Patronul FCSB știe când va fi Apocalipsa

Gigi Becali a făcut o adevărată analiză a vieții, a comportamentului și relațiilor dintre oameni. El consideră că deja sunt semne ale apropierii Apocalipsei, lupta finală dintre Bine și Rău, după cum este menționată în scrierea biblică a Sf. Ioan.

„Dragostea nu mai este, vezi pe bogat de sărac nu-l interesează, că ăla vezi cum e omul. Și animalele sălbatice, ele când se satură nu mai atacă. Leul mănâncă două-trei căprioare se satură. Mai atacă? Nu mai, că s-a săturat. Omul e mai periculos ca animalul sălbatic. Nu se satură niciodată de avere. Încontinuu și mai mult, și mai mult fură de la sărac. E mai periculos ca animalul sălbatic omul”, a spus Gigi Becali la România TV.

Gigi Becali (63 de ani) dă vești bune și rele. Apocalipsa nu ar veni chiar acum, dar o prezice pentru peste 30-40 de ani.

„Sfârșitul va veni. Nu e încă. Zice că atunci când va veni Hristos tatăl cel ceresc, când veți vedea mlădița de smochin înverzită. Se referă la semne. Semnele nu sunt de sfârșit. Și dacă avansează știința cum a avansat acuma, că acuma face totul prin imaginațiune, virtual, dacă avansează așa poate peste 30-40 de ani. Ți-am zis că tu o să vezi, toate o să fie. Vezi, eu nu se știe, dacă mai prind, nu? … Dar așa cred eu că va fi, 30-40 de ani. Așa văd eu doamne iartă-mă că sunt prea mic să fac prorocii”, a declarat Gigi Becali, conform sursei citate.

Gigi Becali și-ar fi anunțat deja familia, conform presei, că are de gând să se retragă, la un moment dat, la mănăstire. Zvonurile vorbesc despre faptul că milionarul ar vrea ca acest loc să fie chiar la mănăstirea pentru călugări pe care are de gând s-o construiască, împreună cu una pentru maici, pe terenul cumpărat în județul Vâlcea.