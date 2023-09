Piesa cu care Delia a dat lovitura. Colaborarea de milioane care i-a surprins pe fani: ”Numai cuvinte de laudă!”

Delia este un nume răsunător în lumea muzicii românești. Artista se poate lăuda cu o carieră de succes în muzică. Recent, îndrăgita cântăreața a dat din nou lovitura cu o nouă pieasă, în colaborare cu Johny Romano.

Delia a dat lovitura cu o nouă piesă. Este vorba despre piesa ”Miami” care este realizată în coloborare cu Johny Romano. După cum îi spune și numele, această piesă va fi folosită în filmul Miami Bici 2, care va rula în cinematografe din noiembrie.

Chiar dacă a trecut numai o zi de la lansare, piesa a fost vizionată de un număr mare de oameni. Astfel că, în numai 24 de ore, piesa a avut peste 67.000 de vizualizări. În rubrica de comentarii și-au făcut loc cuvintele de laudă la adresa celor doi artiști.

”Piesa îți rămane in cap imediat de cum îi dai play! Genială!”, au fost doar câteva dintre comentariile internauților.

Filmul Miami Bici 2 este așteptat de o mulțime de oameni. De data aceasta, partea a doua a filmului va fi filmată în America. Se pare că în distribuția filmului va juca și o vedetă de la Hollywood, dar și legende din fotbalul românesc, precum Ilie Dumitrescu și Florin Răducioiu.

Totodată, realizarea filmului nu a fost lipistă de provocări. Se pare că aceștia au avut de-a face cu o tornadă, care le-a făcut numeroase pagube.

”A fost foarte greu, până și o tornadă am avut într-o zi de filmare, care ne-a luat baza pe sus, adică până la nivelul ăla. Am avut efectiv o tornadă, am văzut cum pleacă corturile, a fost îngrozitor.

Pagubele nu au fost foarte mari, cred că au fost undeva până în 10.000 de dolari, nu a fost nimic din cele grave. Aveam cu noi o vedetă de la Hollywood, pe care efectiv am încercat să o protejăm, am avut un rolls – royce și aveam 3 camere din cele mai scumpe.

Astea 3 au fost neatinse. Că noi când am văzut că pleacă aia, toată lumea să sară pe ăștia, dacă murim noi, nu e problemă. Nu au fost foarte mari, dar am murit un pic pe interior.” a declarat Codin Maticiuc pentru Playtech Știri.

