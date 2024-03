Piedone nu renunţă la şefia Primăriei Capitalei, în ciuda zvonurilor. Vrea să fie edilul Bucureştiului: „Să nu mai ducem publicul în eroare”

Nici bine nu au fost anunțați candidații pentru Primăria Generală a Capitalei, că au și apărut tot felul de zvonuri. Unele dintre ele îl au în vizor pe candidatul Piedone, care spune că nu renunţă la şefia Primăriei Capitalei, în ciuda zvonurilor, și că vrea să fie edilul Bucureştiului.

Alagerile locale de anul acesta se pare că au scos la iveală pasiuni puternice în rândul candidaților, dar și probleme. Conform celor mai recente sondaje, actualul edil al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, ar avea toate șansele să devină primar general, dacă alegerile ar avea loc în această perioadă.

În același timp, așa cum era de așteptat de altfel, au apărut și contestatarii acestuia, precum și noi probleme cu autoritățile, fiind vorba, de fapt, de un conflict de interese, apărut ca urmare a unui comunicat emis de către Agenția Națională de Integritate. Cu toate aceste noi probleme, candidatul spune că nu renunță la șefia Primăriei Capitalei:

„Voi candida la Primăria Capitalei din partea Partidului Puterii Umaniste! Iar cine vrea să se alinieze lângă noi, să aibă o alianță cu noi, PUSL sunt deschis, cum am zis.

Sunt și social, și liberal! Sau să mă convingă, dar nu mai este loc astăzi, dacă am venit astăzi, conștient, nu nebun, știu câtă lume deranjez și am deranjat, știu câtă lume mi-ar bea sângele. Care este problema cu acea lume nevăzută (…) nu mă interesează de ei. Ce nu au ei, am eu.”