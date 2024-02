Cristian Popescu Piedone primește o lovitură grea. Conflict de interese, ce se întâmplă acum

Conform documentului publicat de ANI, Piedone a încălcat dispoziţiile art. 70 şi 71 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 5, lit. f) şi art. 228, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019.

„Voi candida la Primăria Capitalei din partea Partidului Puterii Umaniste! Iar cine vrea să se alinieze lângă noi, să aibă o alianță cu noi, PUSL sunt deschis, cum am zis. Sunt și social, și liberal! Sau să mă convingă, dar nu mai este loc astăzi, dacă am venit astăzi, conștient, nu nebun, știu câtă lume deranjez și am deranjat, știu câtă lume mi-ar bea sângele. Care este problema cu acea lume nevăzută (…) nu mă interesează de ei. Ce nu au ei, am eu.

Chiar dacă va candida și Firea din partea PSD, tot voi candida. O joc cu toate riscurile asta înseamnă să fii jucător să nu te ascunzi după perdea. Mă voi lupta să câștig Capitala. Dacă nu câștig Capitala, devin mârțoagă, mă refer la mine, cal sau gloabă”, a declarat Cristian Popescu Piedone, la România TV.