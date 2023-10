Petreceri de Halloween 2023 în București. Unde te distrezi în Capitală

În fiecare an, Halloween-ul devine o sărbătoare din ce în ce mai populară în România. Magazinele sunt pline de produse tematice, iar evenimentele cu costume și petrecerile dedicate acestei sărbători se înmulțesc în fiecare octombrie. Anul 2023 nu face excepție, iar Bucureștiul se pregătește pentru o serie de petreceri și evenimente de Halloween senzaționale. Unde sunt cele mai tari petreceri de Halloween 2023 în București.

Halloween – istorie

Halloween este o sărbătoare populară care are origini îndepărtate și este sărbătorită în multe părți ale lumii în fiecare an pe 31 octombrie. Această sărbătoare are rădăcini adânci în culturile celtice, romane și creștine și a evoluat într-o tradiție eclectică și fascinantă.

Sărbătoarea se numea Samhain și se credea că în această noapte, lumea celor vii și a spiritelor se intersectau, permițând spiritelor să revină pe Pământ. Oamenii își purtau măști și costume pentru a se proteja de spiritele malefice și pentru a sărbători legătura dintre lumi.

O schimbare semnificativă a avut loc odată cu răspândirea creștinismului. În secolul al VII-lea, Papa Bonifaciu al IV-lea a proclamat 1 noiembrie ca Ziua Tuturor Sfinților, sau All Saints’ Day, pentru a onora toți sfinții cunoscuți și necunoscuți.

Sărbătoarea a fost programată în aceeași perioadă a anului ca și Samhain, într-un efort de a creștiniza tradițiile pagane.

Numele „Halloween” provine din „All Hallows’ Eve” sau „Eve of All Saints”, deoarece sărbătoarea precede Ziua Tuturor Sfinților. În timp, tradițiile pagane, precum costumele, măștile, lumânările și colindatul, au fost integrate în celebrarea Halloween-ului.

Astăzi, Halloween-ul este o sărbătoare amuzantă și populară în care copiii se costumează și merg din ușă în ușă cerând dulciuri, iar adulții se bucură de petreceri tematice, decorațiuni înfricoșătoare și filme de groază.

Petreceri de Halloween 2023 în București

Halloween-ul a devenit o sărbătoare populară și în România, unde tinerii se costumează și petrec la finalul lunii octombrie. Iată câteva dintre petrecerile care vor avea loc de Halloween în Capitală:

Petrecerea Halloween de la Hard Rock Cafe

Dacă dorești să petreci Halloween-ul într-un mod rock ‘n’ roll, Hard Rock Cafe este locul perfect pentru tine. Această petrecere de Halloween promite voie bună, muzică live și multe surprize. Trupa Popas va ține atmosfera incendiară cu cele mai populare hituri, iar dacă ai un costum senzațional, ai șansa de a câștiga premii pe măsură.

După concert, DJ-ul casei va asigura un playlist irezistibil pentru a continua distracția până în zori.

Petrecerea începe la ora 19:00, iar concertul debutează la ora 21:00. Biletele sunt disponibile în diverse categorii, inclusiv VIP cu loc la masă în fața scenei, acces general cu loc la masă sau acces general fără loc. Poți achiziționa bilete online sau din punctele de vânzare autorizate.

Halloween Party @ Berăria H

Sâmbătă, 28 octombrie, Berăria H dă cea mai mare petrecere de Halloween din București. Intrarea este gratuită, iar atmosfera promite să fie una de neuitat. În plus, poți face o rezervare pentru petrecerea de Halloween pentru a îți asigura un loc la cel mai mare eveniment de acest gen în oraș.

West Side Hallo Fest – Cel Mai Mare Festival de Halloween din București

Între 27 și 29 octombrie, Primăria Sectorului organizează cel mai mare festival de Halloween din București.

Evenimentul are loc în zona Lacul Morii și cuprinde concerte în aer liber, trasee misterioase, un concurs de costume și multe altele.

Cu peste 42.000 de metri pătrați de spațiu dedicat acestei sărbători, organizatorii vor transforma zona într-o experiență înfricoșătoare și distractivă.

15,5 tone de dovleci vor fi utilizați pentru decor, ateliere de sculptat și pictat, și chiar pentru a crea felinare care vor lumina o parte a lacului. Acest festival promite să ofere o experiență de Halloween memorabilă pentru toți participanții.

„42.100 de metri pătrați vor fi transformați într-un tărâm de poveste. Timp de trei zile, zona Lacului Morii, din Sectorul 6 al Capitalei, va fi locul unde se va desfășura prima ediție a West Side Hallo Fest. Insula, digul, dar și o parte de la baza lui vor fi amenajate în tematica de Halloween. Nu mai puțin de 15,5 tone de dovleci vor fi pregătiți atât pentru decor, cât și pentru atelierele de sculptat și pictat, organizate pentru cei mici. Lucrările vor putea fi admirate de vizitatori în cadrul unei mari expoziții. De asemenea, o parte dintre aceștia vor deveni felinare ce vor lumina o porțiune din lac”, a anunțat Primăria Sectorului 6. „Pe insulă, pe o suprafață de 32.100 metri pătrați vor fi amenjate aproximativ 30 de arcade, un labirint cu trasee misterioase din 1.000 de baloți din paie, ateliere de confecționat măști, căsuța dulciurilor, dar și zone pentru organizarea de jocuri tematice pentru copii, picturi pe față, zone de relaxare. Insula va fi decorată de celebrul florist Nicu Bocancea, dar și de profesorii și studenții de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu””, a transmis instituția.

În cele trei zile de festival vor cânta Cargo, The Rock , Iuliana Beregoi și Dora Gaitanovici.

Halloween-ul în București promite să fie plin de distracție, muzică, costume impresionante și atmosferă înfricoșătoare.

Indiferent de alegerea ta, asigură-te că te pregătești pentru o sărbătoare de neuitat în 2023.