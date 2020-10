Ce este Halloween și de ce a prins atât de bine în România

Halloween sau Hallowe’en este o contracție a „Serii All Hallows. Este cunoscută și sub numele de Allhalloween, All Hallows’ Eve sau All Saints ‘Eve. Halloween este o sărbătoare celebrată în fiecare an pe 31 octombrie, iar Halloween 2020 va avea loc astăzi, sâmbătă, 31 octombrie. Aceasta se sărbătorește și la noi în România, unde a prins foarte bine, dar sărbătorit în stil propriu.

Ce este Halloween. Cum de a prins atât de bine la noi

Pentru cei care se întreabă ce este Halloween, menționăm că aceasta este o sărbătoare celebrată în în multe țări, pe data de 31 octombrie, în ajunul sărbătorii creștine occidentale a Zilei tuturor sfinților.

Începe respectarea Allhallowtide, timpul din anul liturgic dedicat amintirii morților, inclusiv sfinților, martirilor și tuturor credincioșilor plecați.

Halloween – origini

Tradiția Halloween-ului a luat naștere odată cu vechiul festival celtic din Samhain, când oamenii aprindeau focuri și purtau costume pentru a îndepărta fantomele.

În secolul al VIII-lea, Papa Grigorie al III-lea a desemnat ziua de 1 noiembrie drept un moment pentru cinstirea tuturor sfinților. În curând, Ziua Tuturor Sfinților a încorporat unele dintre tradițiile Samhainului. Seara de dinainte a fost cunoscută sub numele de All Hallows Eve, și mai târziu de Halloween. De-a lungul timpului, Halloween-ul a evoluat într-o zi de activități cum ar fi trucul sau tratarea, sculptarea lanternelor, adunări festive, îmbrăcarea costumelor și mâncăruri.

Istoria Halloween-ului

Împrumutându-se din tradițiile europene, americanii au început să se îmbrace în costume și să meargă din casă în casă cerând mâncare sau bani, o practică care a devenit în cele din urmă tradiția de astăzi a „șmecheriei”, potrivit site-ului history.com.

La sfârșitul anilor 1800, a existat o mișcare în America de a transforma Halloween-ul într-o vacanță mai mult despre întâlniri comunitare și vecine decât despre fantome, farse și vrăjitorie.

Petrecerile de Halloween

La sfârșitul secolului, petrecerile de Halloween atât pentru copii, cât și pentru adulți, au devenit cel mai comun mod de a sărbători ziua. Petreceri axate pe jocuri, mâncăruri ale sezonului și costume festive.

Părinții au fost încurajați de presă și de liderii comunității să scoată orice „înspăimântător” sau „grotesc” din sărbătorile de Halloween. Datorită acestor eforturi, Halloween-ul și-a pierdut majoritatea tonurilor superstițioase și religioase până la începutul secolului al XX-lea.

Activități de Halloween

Activitățile de Halloween includ:

trucuri

participarea la petreceri de costume de Halloween

cioplirea dovlecilor în felinare

jocuri de ghicire,

farse

vizitarea unor atracții bântuite

povești înfricoșătoare

vizionarea de filme de groază.

În multe părți ale lumii, obiceiurile religioase creștine din ajunul All Hallows, includ participarea la slujbe bisericești și aprinderea lumânărilor pe mormintele morților, rămân populare, deși în alte părți este mai comercială și sărbătoare laică.

Halloween în România

Noi sărbătorim varianta vestică şi avem propria celebrare a spiritelor morţilor, la fel de înspăimântătoare. Sărbătoarea de Halloween a fost împrumutată de către români, dar doar parțial. Noi nu respectăm regulile și tradițiile originale, strict.

În România, s-a dezvoltat foarte tare latura comercială a acestei sărbători. Așadar, în apropierea sărbătorii de Halloween, prin magazine, întâlnim tot felul de obiecte specifice: