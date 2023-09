Când este Halloween-ul în 2023. Pe ce dată pică

Dacă și ție îți place să te costumezi și să faci activități distractive, probabil te întrebi când este Halloween-ul în 2023. Acestă sărbătoare marchează sfârșitul sezonului de recoltă și începutul iernii sau „jumătatea întunecată” a anului. Halloween are o istorie destul de veche și “sfântă”.

Originile Halloween-ului

Originea Halloween-ului poate fi urmărită până la o sărbătoare antică numită Samhain, însemnând „Sfârșitul Verii”. Acesta era o sărbătoare sacrală sărbătorită de cei vechi celtici și druizi din Insulele Britanice. Ea marca sfârșitul recoltei și începutul unui nou an.

Celticii antici credeau că granița dintre lumea celor vii și cea a morților era cea mai subțire în timpul lui Samhain. Acest lucru avea beneficii pozitive, deoarece era momentul ideal pentru a lcelebra morții, a comunica cu cei decedați și, de asemenea, pentru a prevesti viitorul.

Deoarece Samhain era noaptea morții anului vechi, a ajuns să fie asociată cu fantomele și cimitirele. După miezul nopții, se spune că fantomele se întorc să se odihnească. (Această zi, 1 noiembrie, a devenit mai târziu Ziua Tuturor Sfinților.)

După ce Imperiul Roman a stăpânit teritoriile ocupate de celtici în secolul I d.Hr., romanii au inclus multe dintre tradițiile celtice, inclusiv Samhain, în tradițiile lor. Opt sute de ani mai târziu, Biserica Catolică Romană a modificat și mai mult Samhain, desemnând 1 noiembrie ca Ziua Tuturor Sfinților pentru a onora toți sfinții din istoria creștinismului.

Această zi era cunoscută anterior sub numele de All Hallows’ Day sau Allhallowmas, „hallow” însemnând a sfinți, sau a face ceva sfânt. Seara dinainte, 31 octombrie, este cunoscută ca All Hallows’ Eve – sau, mai comun, Halloween.

Când este Halloween-ul în 2023

Halloween este sărbătorit întotdeauna pe 31 octombrie. Anul

2023 Marți, 31 octombrie

2024 Joi, 31 octombrie

2025 Vineri, 31 octombrie

2026 Sâmbătă, 31 octombrie

În Anglia, sfinții sau persoanele sfinte erau numiți „hallowed”, de aceea se numește „All Hallows’ Day”.

Seara de dinaintea sărbătorii All Hallows Day a devenit cunoscută sub numele de „All Hallows’ Eve”, sau, mai scurt, „Halloween”.

Obiceiuri și tradiții de Halloween

Multe dintre obiceiurile și practicile Halloween-ului sunt distracții inocente, deși unele se referă la amintiri ale morții și concepte ale binelui și răului.

Halloween-ul era cunoscut odată ca „Nutcrack Night” în Anglia – un moment în care familia se aduna în jurul căminului pentru a se bucura de cidru, nuci și mere.

Irlandezii foloseau napi luminați cu lumânări și sculptați cu fața unui demon, pentru a speria spiritele.

Irlandezii sculptau fețe înfricoșătoare pe nap sau cartofi și le puneau aproape de uși sau ferestre în seara de Halloween pentru a speria spiritele malefice. Când imigranții irlandezi din anii 1840 nu au mai găsit napi în Statele Unite, au folosit dovleci în schimb.

Cum să sărbătorești Halloween

Iată câteva moduri simple în care poți sărbători Halloween-ul.

Sculptează sau decorează dovedi. Sculptarea dovlecilor este obiceiul cel mai popular din America. În fiecare an, copiii se bucură să scoată miezul dovlecilor cu o lingură și să-i sculpteze cu puțin ajutor din partea părinților.

Deoarece dovlecii sculptați rezistă doar 3 până la 7 zile fără să se strice, poate fi distractiv să vopsești, de asemenea, dovlecii. Aceasta este o activitate potrivită pentru toate vârstele.

Desigur, odată ce scoateți miezul dovlecilor, trebuie să prăjești acele semințe de dovleac.

Toată lumea iubește ocazia de a se costuma în costume de Halloween. Costumele tradiționale sunt înfricoșătoare sau legate de Halloween, cum ar fi vrăjitoarele, zombii, fantomele și vampirii. Cu toate acestea, în Statele Unite, costumele devin și amuzante, de la banane gigant la supereroi sau orice ar vrea copilul tău să fie.

Cu siguranță nu trebuie să cumperi un costum. Tradiția era să îți faci costumul acasă, așa că dă frâu liber imaginației și costumează-te de acest Halloween.