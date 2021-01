Petre Roman a spus tot adevărul despre relația cu Zoe Ceaușescu, la 49 de ani după

Petre Roman a fost recent în platoul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde a fost nevoit să răspundă mai multor întrebări directe și, de ce nu, incomode.

Petre Roman s-a căsătorit prima oară la vârsta de 27 de ani, cu o femeie cu 6 ani mai mare decât el, Mioaram divorțată și un copil. Însă după un mariaj de 34 de ani și un divorț răsunător, el s-a recăsătorit cu o femeie mai tânără cu 26 de ani, pe nume Silvia Chirfiriuc, cu care are un fiu.

”Când te naști undeva, ești al acelui pământ. Cel mai mult de la tatăl meu am deprins această iubire a pământului în care te-ai născut”, a spus Petre Roman.

Petre Roman a vorbit și despre relația cu Mioara Roman, mama Oanei Roman, despre care spune că au fost împreună la bine și la greu.

A ajuns sau nu prim-ministru din întâmplare? Iată ce a răspuns.

”Am ajuns prim-ministru pe firul Revoluției. Altfel nu aș fi putut ajunge niciodată. Cei care se aflau acolo nu aveau legitimitatea Revoluției, nu s-au luptat în stradă. Știam ce e democrația când am fost doctorand 3 ani la Toulouse„, a mai completat acesta.

Petre Roman a cunoscut-o și pe fiica lui Nicolae Ceaușescu, Zoe. Au avut sau nu o relație cei doi?

”Am cunoscut-o pe Zoe în 1972. A fost o relație cu parfum de idilă. Când am cunoscut-o pe Zoe eram deja de un an și jumătate la Toulouse. Era o fată foarte bine educată, frumoasă, în niciun caz nu îți dădea impresia că este fata lui este. Da, am curtat-o. Însă lucrurile s-au stopat pentru că s-a declarat împotriva acestei legături mama ei, Elena Ceaușescu”, a conchis Petre Roman, tatăl Oanei Roman.